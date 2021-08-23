رومينيجيه: رونالدو؟ نحتاج إلى تدخل الاتحاد الأوروبي

شدد كارل هاينز رومينيجيه رئيس نادي بايرن ميونيخ السابق على ضرورة تدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لوضع حد لارتفاع رواتب اللاعبين.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس

وتحدث رومينيجه عن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحتمل عن يوفنتوس الإيطالي والذي تناقلته بعض التقارير.

وقال رومينيجيه في تصريحات نقلتها صحيفة آس الإسبانية: "المشكلة الأكبر هي من لا يزال يستطيع رفع راتبه؟ هو يتحصل على 70 مليون قبل الضرائب و35 مليون يورو صافية، من قد يستطيع فعل ذلك؟ ربما باريس سان جيرمان أو نادي إنجليزي، ولكن تلك ليست طريقة صحية للمضي قدما".

واستمر "الاتحاد الأوروبي يجب أن يتدخل لفعل شيء، نحن بحاجة إلى تنظيم دقيق، لأن التكاليف ترتفع مرة أخرى والتدخل أصبح ضروري وإلا ستواجه كرة القدم وقتا صعبا للغاية".

واستمرت بعض الأندية في إجراء الصفقات الكبرى مرتفعة التكلفة، مثل تعاقد تشيلسي مع روميلو لوكاكو أو مانشستر سيتي مع جاك جريليش، بالإضافة إلى تعاقد باريس سان جيرمان مع دوناروما وراموس وليونيل ميسي والذين سيحصلون على رواتب كبيرة على الرغم من التوقيع في صفقات انتقال حر.

وعلى الجانب الآخر فإن بعض الأندية الكبيرة لم تتمكن من دخول سوق الانتقالات بقوة واكتفت بالتعاقد مع صفقات مجانية مع إجبارية التخلي عن بعض اللاعبين لعدم قدرتهم على تحمل رواتبهم مثل ريال مدريد وبرشلونة.

وكانت بعض التقارير قد أكدت على إمكانية رحيل رونالدو عن يوفنتوس في موسم الانتقالات الحالي، وإمكانية رحيله نحو مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي.