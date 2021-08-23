تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد هاتياسبور

أعلن فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي تشكيل الفريق لمواجهة هاتياسبور في الجولة الثانية من الدوري التركي.

ويجلس مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف الفريق التركي على مقاعد بدلاء جالاتا سراي، في التشكيل الذي أعلنه تريم للمباراة.

وجاء التشكيل كالآتي

الحارس: موسليرا

الدفاع: فان أنهولت – فيكتور نيلسون – نيكاديو لوينداما – ساشا بوي

الوسط: أنتاليالي – أكتوورك أوجلو – بركان كوتلو – أليكساندرو شيشالداو – سفيان فيغولي

الهجوم: مباي دياني

وفاز جالاتا سراي في المباراة الأولى على جيريسونسبور بهدفين دون مقابل، بينما تعادل هاتياسبور مع قاسم باشا بهدف لكل فريق.

ولعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي 5 مباريات هذا الموسم وصنع هدفا.