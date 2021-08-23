تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد هاتياسبور
الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 20:18
كتب : عبد الرحمن فوزي
أعلن فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي تشكيل الفريق لمواجهة هاتياسبور في الجولة الثانية من الدوري التركي.
مصطفى محمد
النادي : جالاتا سراي
ويجلس مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف الفريق التركي على مقاعد بدلاء جالاتا سراي، في التشكيل الذي أعلنه تريم للمباراة.
وجاء التشكيل كالآتي
الحارس: موسليرا
الدفاع: فان أنهولت – فيكتور نيلسون – نيكاديو لوينداما – ساشا بوي
الوسط: أنتاليالي – أكتوورك أوجلو – بركان كوتلو – أليكساندرو شيشالداو – سفيان فيغولي
الهجوم: مباي دياني
وفاز جالاتا سراي في المباراة الأولى على جيريسونسبور بهدفين دون مقابل، بينما تعادل هاتياسبور مع قاسم باشا بهدف لكل فريق.
ولعب مصطفى محمد مع جالاتا سراي 5 مباريات هذا الموسم وصنع هدفا.
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