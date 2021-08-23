رئيس نيس يكشف عن إجراءات النادي بعد اقتحام الجماهر للملعب أمام مرسيليا

كشف جيان بيير ريفيير رئيس نادي نيس عن الإجراءات التي سيتخذها النادي بعد واقعة اقتحام الجماهر لأرض الملعب أمام مرسيليا.

وشهدت مباراة نيس ومارسيليا واقعة اقتحام الجماهير لأرضية الملعب والاعتداء على لاعبي مارسيليا بسبب إعادة إلقاء ديميتري باييه لزجاجة مياه كانت قد ألقت عليه من قبل الجماهير.

وقال ريفيير في تصريحات لشبكة أر إم سي: "ما حدث ليلة الأمس غير مقبول تماما، هناك أشياء لا يمكن قبولها في كرة القدم، مثل إلقاء زجاجات المياه عدة مرات خلال المباراة، وكان على لاعبي مرسيليا الهدوء قليلا، ولكن دعونا لا نلجأ لذلك".

أخبار متعلقة اقتحام جماهيري وتراشق بالزجاجات.. توقف مباراة نيس مرسيليا

واستمر: "يجب إلقاء شبكة مضادة للقذائف، إنه ملعب لا يخصنا وقد مر عامان حتى الآن ونحن نطلب تركب شبكة، أعتقد أن ذلك أصبح مؤكدا الآن، إذا كان علينا أن ننتظر حدوث تلك الأحداث من أجل تركيبها فذلك أمرا مؤسفا".

وأعلنت رابطة مشجعين نيس عن تقبلها كل العقوبات التي ستوقع عليها من قبل الاتحاد الفرنسي، وعن رضاهم على تركيب شبكة أمام المشجعين بعد الأحداث التي شهدتها المباراة.

وأضاف ريفيير: "على الجميع تحمل المسؤولية، أنا لا أدافع عن النادي لأننا سنتقبل العقوبات، لقد ارتكبنا أخطاء بالتأكيد لأن مثل تلك الأحداث لم يكن يجب أن تحدث".

ورفض لاعبي مرسيليا العودة لملعب المباراة مرة أخرى لاستكمالها على الرغم من محاولات المسؤولين في نيس ورغبتهم في إكمال المباراة.

ولم يقرر الاتحاد الفرنسي ولجنة التأديب العقوبات النهائية أو نتيجة المباراة والتي كان يتقدم بها نيس بهدف دون مقابل حتى الآن.