تقارير: مانشستر يونايتد اتفق مع روبين نيفيز على الشروط الشخصية

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 19:06

كتب : FilGoal

روبن نيفيز

كشفت إذاعة "توك سبورت" عن اتفاق مانشستر يونايتد مع البرتغالي روبين نيفيز لاعب ولفرهامبتون على البنود الشخصية.

وارتبط اسم اللاعب بالخروج من ولفرهامبتون منذ بداية سوق الانتقالات مع طلب النادي لمبلغ يتراوح بين 35 و40 مليون جنيه إسترليني للتخلي عنه.

توك سبورت أشارت إلى أن مانشستر يونايتد كثف بحثه في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات لإضافة لاعب وسط جديد.

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التقارير الصحفية تحدثت في وقت سابق عن انتظار مانشستر يونايتد لبيع بعض اللاعبين قبل التعاقد مع صفقة جديدة ولكن مع اقتراب سوق الانتقالات من نهايته كان لابد من التحرك بشكل أسرع.

ومن المتوقع أن يتم حسم الصفقة بين الناديين مقابل 35 مليون جنيه إسترليني في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات.

وارتبط اسم مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات بأكثر من لاعب كان على رأسها إدواردو كامافينجا متوسط ميدان رين الفرنسي وديكلان رايس لاعب ويست هام.

مانشستر يونايتد تعاقد مع الثلاثي جادون سانشو من بوروسيا دورتموند ورافائيل فاران من ريال مدريد وتوم هيتون في صفقة انتقال حر.

يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس للدوري برصيد 4 نقاط بعد فوز على ليدز يونايتد وتعادل أمام ساوثامبتون.

رجال سولشاير يخرجون لمواجهة ولفرهامبتون الأحد المقبل في آخر مباريات الفريق قبل التوقف الدولي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي سوق الانتقالات
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