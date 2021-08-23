قائمة الأهلي - عودة محمد شريف لمباراة الجونة.. ظهور نيدفيد وغياب طاهر

عاد محمد شريف مهاجم الأهلي للظهور في قائمة فريقه مرة أخرى في الدوري المصري أمام الجونة.

ويلعب الأهلي ضد الجونة في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة من الدوري، في المباراة التي تقام بملعب خالد بشارة مساء غدا الثلاثاء.

وغاب شريف عن الأهلي في مواجهتي طلائع الجيش والمصري للإصابة.

كما شهدت قائمة الأهلي ظهور كريم وليد "نيدفيد" مرة جديدة.

ويغيب طاهر محمد طاهر عن الأهلي أمام الجونة بسبب الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

الدفاع: محمود وحيد – سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول – محمد هاني – ياسر إبراهيم – أحمد بيكهام.

الوسط: أليو ديانج – كريم نيدفيد – أكرم توفيق – أفشة – عمرو السولية – أحمد نبيل "كوكا" – محمود كهربا – حسين الشحات.

الهجوم: والتر بواليا – صلاح محسن – مروان محسن – محمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.