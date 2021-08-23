كرة يد - مواعيد مباريات الأهلي ونظام التأهل في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 17:45

كتب : محمد سمير

فوز الأهلي بكأس مصر لكرة اليد

تنطلق غدا الثلاثاء منافسات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية للأندية بمدينة مكناس المغربية بمشاركة الأهلي المصري في نسختها الـ 37.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية فاب الكاميروني وريد ستار الإيفواري وسوكوتو ريما النيجيري.

نظام البطولة

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وتقام منافسات بطولة كأس الكؤوس بمشاركة 8 أندية والذين تم تقسيمهم على مجموعتين.

وتقام منافسات دور المجموعات بنظام الترتيب فقط أي أنه لن يتم إقصاء أي فريق خلال ذلك الدور.

بعد ذلك يلعب أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية وهكذا في الدور ربع النهائي.

ويقام دور ربع النهائي بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

تاريخ البطولة:

يعتبر المجمع البترولي الجزائري هو البطل التاريخي لمنافسات كأس الكؤوس الإفريقية برصيد 9 ألقاب.

أما الأهلي ففي المركز الرابع برصيد 3 ألقاب رغم وصوله إلى النهائي في 8 مناسبات سابقة.

ويتساوى الأهلي في الألقاب مع فريق الترجي التونسي، أما الزمالك فيأتي في المركز الثاني بالتساوي مع الإفريقي برصيد 5 ألقاب لكل منهما.

ولم يغب الأهلي عن النهائي منذ نسخة عام 2013 سوى مرة واحدة عام 2016 عندما حصد الزمالك لقب البطولة على حساب الترجي بنتيجة 26-25.

وشارك الأهلي ست مرات في النهائي بأخر سبع نسخ ونجح في حصد ثلاثة ألقاب منهم وخسارة مثلهم.

ومنذ نسخة 2007 ولـ13 نسخة متتالية لم تغب البطولة عن أندية تونس ومصر إذ حصدت الأندية التونسية 6 ألقاب مقابل 7 لمصر.

وتغيب الأندية التونسية عن النسخة الحالية لبطولة كأس الكؤوس ويعتبر الأهلي أبرز المرشحين لحصد اللقب.

موعد مباريات الأهلي:

الثلاثاء 24 أغسطس:

الأهلي × سوكوتو ريما (الساعة 3 عصرا)

الخميس 26 أغسطس:

الأهلي × ريد ستار (الساعة 6 مساء)

السبت 28 أغسطس:

الأهلي × فاب (الساعة 6 مساء)

ربع النهائي: الإثنين 30 أغسطس

نصف النهائي: الأربعاء 1 سبتمبر

النهائي: الخميس 2 سبتمبر

قائمة الأهلي:

حراسة المرمى: محمد عصام الطيار - عبدالرحمن طه - عبدالرحمن حميد

عبدالعزيز إيهاب - أحمد راضي - عبدالرحمن فيصل - مصطفى خليل - أسامة الجزيري - إسلام حسن - محمود نعمان - سيف هاني - محسن رمضان - مهاب سعيد - عمر خالد كاستيللو - عمر سامي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

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