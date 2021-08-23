اللجنة البارالمبية تختار فاطمة عمر وهشام صلاح لحمل علم مصر في افتتاح طوكيو

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 17:12

كتب : FilGoal

فاطمة عمر

اختارت اللجنة البارالمبية فاطمة عمر أسطورة رفع الأثقال وهشام صلاح قائد منتخب الطائرة جلوس لحمل علم مصر في افتتاح بارالمبياد طوكيو.

ويقام حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية في الواحدة من ظهر غدا الثلاثاء.

وسبق للأسطورة فاطمة عمر حصد 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية.

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بينما حقق منتخب الطائرة جلوس الميدالية البرونزية في بارالمبياد ريو 2016.

وأجرت بعثة اللجنة البارالمبية في طوكيو برئاسة حياة خطاب تعديلات على اختيار اللاعبين في حمل العلم المصري.

وتم اختيار فاطمة عمر بعد التأكد من عدم حملها للعلم في أولمبياد لندن 2012 والتي حصلت فيها على الميدالية الذهبية.

ويعتبر هشام صلاح أكبر اللاعبين سنا وحصل مع منتخب الطائرة على ميداليتين برونزيتين في أثينا 2004 وريو 2016.

وكان الرباع التاريخي متولي مطحنة بطل رفع الأثقال هو من حمل العلم المصري في افتتاح ريو 2016.

طوكيو 2020 بارالمبياد طوكيو فاطمة عمر هشام صلاح
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