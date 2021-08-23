خبر في الجول - الأهلي يوافق على إعارة بواليا إلى الدوري التركي بعد رفض العروض الخليجية

وافق النادي الأهلي على إعارة والتر بواليا مهاجم الفريق إلى الدوري التركي بعد رفض العروض الخليجية.

واستقر الأهلي على الموافقة على عرض مالاتيا سبور التركي من أجل ضم بواليا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وعلم FilGoal.com أن بيتسو موسيماني لم يمانع سفر اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إجراء الكشف الطبي وإنهاء إجراءات التعاقد.

ورفض بواليا عددا من العروض الخليجية من بينها أندية سعودية ويرى اللاعب أن تركيا خطوة نحو الاحتراف الأوروبي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي.

ولعب مالاتياسبور مباراتين في الدوري التركي من الموسم الجديد وحقق 3 نقاط في المركز العاشر.

وانتقل بواليا إلى صفوف الأهلي قادما من الجونة في يناير الماضي.

ولعب بواليا مع الأهلي في 29 مباراة في مختلف المسابقات وسجل 5 أهداف وصنع 3 آخرين.

وكان الأهلي قد أعار أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق إلى صفوف ألتاي بالدوري التركي أيضا.