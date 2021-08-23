سكاي: دجيكو ليس النهاية.. إنتر يحاول الانقضاض على مهاجم إنزاجي المفضل

يستعد نادي إنتر ميلان لتقديم عرض أخير من أجل ضم خواكين كوريا مهاجم لاتسيو، بنية حسم الصفقة خلال يومين أو ثلاثة، وإلا سيضطر النادي للبحث في اتجاه آخر وفقا للصحافة الإيطالية.

وبحسب "سكاي سبورت إيطاليا"، فإن النيراتزوري مستعد لتقديم 30 مليون يورو ثمنا للمهاجم الأرجنتيني، الذي كان آرسنال مهتما به في وقت مبكر من الصيف الجاري.

وحتى الآن استمرت المفاوضات لبعض الوقت بين الناديين دون الوصول إلى نجاح ملحوظ في الاتفاق على التفاصيل المادية، ومن المتوقع ألا يتم اعتبار هذا العرض كافيا أيضا.

ويرغب لاتسيو في الحصول على 40 مليون يورو للتخلي عن خدمات كوريا البالغ من العمر 27 عاما، والذي لم يتواجد ضمن قائمة مباراة الفريق الأولى في الدوري الإيطالي ضد إمبولي يوم السبت.

وأقر ماوريسيو ساري مدرب الفريق خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه بأن كوريا يريد الرحيل عن النادي، وبحسب "سبورت ميدياست" فإن اللاعب رفض عرضا من إيفرتون، حيث يريد فقط الانتقال إلى إنتر.

على الناحية الأخرى وفي ظل بقاء أسبوع واحد قبل نهاية سوق الانتقالات، فإن النيراتزوري لا يريد الانتظار لوقت أطول، وإن تجاوزت العملية أكثر من 3 أيام سيتجه إلى خيار آخر.

البدائل في وقت كهذا ليست متعددة، حيث لا تضم قائمة الأسماء المرشحة سوى جيانلوكا سكاماكا مهاجم ساسولو، ولورنزو إنسيني قائد نابولي القريب من المغادرة بسبب نهاية عقده في العام التالي دون ظهور أي نية للتجديد.

يذكر أن إنتر باع روميلو لوكاكو إلى تشيلسي مقابل 115 مليون يورو واستقدم إدين دجيكو مهاجم روما المخضرم في صفقة انتقال حر، إلا أنه لا ينوي التوقف هنا، حيث يرغب باستقدام كوريا الذي عمل تحت قيادة مدرب الأفاعي الحالي سيموني إنزاجي في لاتسيو.