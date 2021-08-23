باريس سان جيرمان يعلن إصابة إيكاردي وفترة غيابه عن الملاعب

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي رسميا عن إصابة مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي وفترة غيابه، وذلك على خلفية استبداله الاضطراري في المباراة الماضية.

ماورو إيكاردي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وكان باريس قد تغلب على بريست بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الأسبوع الثالث للدوري الفرنسي، في مباراة شهدت مشاركة إيكاردي بصورة أساسية، حتى تم استبداله في الدقيقة 86 بسبب إصابة في الكتف ليأتي أرنو كاليمويندو بدلا منه.

ونشر نادي العاصمة الفرنسية في بيان رسمي: "خضع ماورو إيكاردي لفحوصات طبية أكدت أنه يعاني التواء من الدرجة الثانية في عظمة الترقوة اليمنى".

وأوضح "يتراوح الزمن المطلوب لعودته إلى تدريبات الفريق الجماعية بين ثلاثة وأربعة أسابيع".

ولم يكن إيكاردي بحاجة لهذه الإصابة حتى يبدأ بالشعور بوجود تهديد على مقعده الأساسي، حيث أجرى باريس سان جيرمان مجموعة صفقات ضخمة هذا الصيف، على رأسها مواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي أسطورة برشلونة الإسباني.

وانضم ميسي في العاشر من أغسطس الجاري بصفقة انتقال حر، وذلك بعد فشل برشلونة في تسجيل عقده الجديد الذي كان على وشك توقيعه في الخامس من الشهر نفسه، حيث أعلن النادي الكتالوني أنه لن يتمكن من ذلك بسبب فاتورة رواتبه المرتفعة والمتعارضة مع قواعد اللعب المالي النظيف في الليجا.

إضافة إلى ذلك انضم سيرخيو راموس قائد ريال مدريد ومدافعه السابق، وجيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان السابق، وجورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول السابق، وجميعهم في صفقات مجانية، عدا المغربي أشرف حكيمي الذي أتى من إنتر ميلان مقابل 60 مليون يورو.

يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل صدارة ترتيب الدوري الفرنسي بالعلامة الكاملة، وذلك بعد 3 انتصارات متتالية على تروي وستراسبورج وبريست.