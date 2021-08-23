دوناروما: أحترم نافاس ولكني جئت إلى باريس لألعب

شدد جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان الجديد على احترامه لنظيره كيلور نافاس، إلا أنه أصر على كون هدفه الرئيسي من الانتقال هو المشاركة بصورة أساسية.

جيانلويجي دوناروما النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال دوناروما في تصريحاته لقناة "كانال بلس": "أريد أن أكون واحدا من أفضل حراس المرمى في العالم، ولتحقيق ذلك، فإن التضحية والتواضع أمران أساسيان. التواضع هو الشيء الأكثر أهمية على الإطلاق".

وأضاف "لقد جئت إلى باريس لكي ألعب. باريس سان جيرمان أرادني وأنا أردته. المنافسة لا ترعبني، كيلور حارس كبير، ولكني هنا لألعب".

وأوضح "المنافسة أمر جيد وتساعدنا على التحسن، ولكن بما أنني هنا للعب، فإني سأقدم كل ما لدي لأصبح الأساسي، ولكن يجب أن يكون هناك منافسة، وأنا جاهز لها وللعب".

وتابع دوناروما "لن يكون هناك مشاكل. كيلور شخص عظيم ونحن أصدقاء ولا توجد أي خلافات، فالمنافسة أمر طبيعي في الأندية الكبيرة".

وكان دوناروما قد ظهر للمرة الأولى في قائمة باريس سان جيرمان بالمباراة الماضية ضد بريست والتي انتهت بفوز الفريق 4-2، حيث تواجد على مقاعد البدلاء، وذلك بعد أن أتى من ميلان في صفقة انتقال حر.

وعن النجوم الذين يشاركهم غرفة الملابس الآن قال الحارس الإيطالي الدولي: "كيليان مبابي لاعب من القمة. من الرائع أن ألعب معه في فريق واحد، فقد جعلني أشعر كأني فردا من العائلة مثل الجميع".

وواصل "هناك الكثير من الجودة في القائمة، وهذه مشكلة حين أضطر للعب ضدهم، ولكننا جميعا ينتابنا شعور جيد، فنحن فريق عظيم وسنفعل كل شيء لنحقق موسما عظيما".

وعاش دوناروما نهاية نموذجية لموسم 2020-2021، حيث توج مع منتخب إيطاليا بلقب يورو 2020 المؤجلة من الصيف الماضي، وذلك بفضل تصدياته خلال ركلات الترجيح ضد منتخب إنجلترا.

يذكر أن باريس سان جيرمان قد قام بالعديد من التعاقدات القوية في سوق الانتقالات الصيفية بالإضافة إلى دوناروما، على رأسها ليونيل ميسي أسطورة برشلونة وسيرخيو راموس قائد ريال مدريد وجورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول وأشرف حكيمي ظهير إنتر ميلان.