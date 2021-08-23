وزارة الرياضة تعلن اطلاق مسابقة "بداية حلم" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي

أعلنت وزارة الشباب و الرياضة في مؤتمر صحفي موسع اليوم الاثنين عن اطلاق مسابقة "بداية حلم" مبادارت شباب مصر المجتمعية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجوائز قيمتها ١٣ ألف و٧٥٠ جنيه مصري.

وتنطلق المسابقة للشباب من جميع المحافظات ومن خلال الموقع الالكتروني وجميع مواقع التواصل الاجتماعي.

و يأتي ذلك من خلال رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للشباب المصري وتمكينهم في جميع المجالات المختلفة وكان ذلك مستهل حديث أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة خلال المـؤتمر الصحفي لاطلاق المسابقة.

وكشف أن أهداف المسابقة تكمن في الآتي:

- تحقيق أعلى نسبة مشاركة للشباب في البناء المجتمعي

- تحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالعمل الوطني والمبادرات المجتمعية

- تدريب وتأهيل الشباب ورفع مستويات الكفاءة والإنتاجية

- ترسيخ المبادئ والأخلاقيات والسلوكيات الإيجابية من خلال ممارسة عملية

- الربط الفعال ما بين المبادرات المتنوعة ورؤية 20-30 بما يعزز ثقة الشباب بالمنظومة الوطنية المتكاملة

- إعلاء قيمة العمل الجماعي وترسيخ مبدأ الثواب المرتبط بالإجادة والإنتاجية

شروط الاشتراك في المسابقة :

- عدد أفراد الفريق من 3 إلى 5

- المرحلة العمرية من 17 إلى 35

- واحد من أعضاء الفريق يلعب دور المدرب coach- mentor ومن الممكن أن يكون العمر أكبر من 35

- كل فريق يشارك فيه الإناث والذكور

- المشاركة بمبادرة أو فكرة واحدة فقط

الاشتراك من خلال الموقع الالكتروني