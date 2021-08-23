أحمد سامي: أرشح عبد القادر لتعويض غياب تريزيجيه.. ننتظر قرار اتحاد الكرة بشأن الكأس

رشح أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة لاعبه أحمد عبد القادر المعار من الأهلي لتعويض غياب محمود حسن تريزيجيه في المنتخب المصري.

ويستعد منتخب مصر لخوض معسكر مغلق قبل لعب مباراتي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 أمام الجابون وأنجولا.

وقال سامي عبر إذاعة أون سبورت: "أرشح أحمد عبد القادر لتعويض غياب تريزيجيه وستكون وقتها مفاجأة كبيرة من حسام البدري".

وتابع "لم يتضح موقف الأهلي من عبد القادر حتى الآن، هو معار لمدة موسمين لكن يحق للأهلي استعادته بعد الموسم الأول".

وأوضح "على الأغلب سيعود مصطفى فتحي إلى الزمالك، هو نوعية نادرة في مصر لا يوجد لاعب مهاري مثله".

وعن تدعيمات الفريق للموسم الجديد قال سامي: "قررنا تفعيل بند شراء عبد الكبير الوادي من وادي دجلة".

وواصل سامي "لا نعلم حتى الآن هل سنلعب ما تبقى من الكأس باللاعبين الجدد أم لا، ننتظر قرار اتحاد الكرة وأجندة المباريات".

وشدد "هناك صعوبة كبيرة في التحضير للموسم الجديد وباقي مشوارنا بكأس مصر، لذلك سأمنح اللاعبين 3 أيام راحة فقط بعد انتهاء الدوري".

واختتم تصريحاته "الصعوبة أيضا في تحديد قوائم الأندية، لأن فترة القيد الأولى تكون بعد نهاية الدوري حتى 9 سبتمبر والثانية لنهاية الشهر نفسه".