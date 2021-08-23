ثلاثي الدوري الإنجليزي على رأس قائمة أنجولا لمواجهة مصر

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 14:09

كتب : FilGoal

داجمالا كامبوس - أنجولا - تونس

أعلن البرتغالي بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا قائمة الفريق لمباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل.

سيبدأ المنتخب الأنجولي تصفيات المونديال بمواجهة مصر في القاهرة في الأول من سبتمبر ثم يستضيف نظيره الليبي يوم 7 سبتمبر.

ويتواجد الثلاثي الذي يلعب في الدوريات الإنجليزية على رأس قائمة الفهود، هيلدر كوستا لاعب ليدز يونايتد، إيفان نايت من فولام وجيريمي بيلا لاعب برمنجام.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:-

حراسة المرمى

كادو (أوليفيرينسي البرتغالي)

هوجو ماركيز (كيب تاون سيتي الجنوب إفريقي)

ريكاردو باتيستا (كاسا بيا البرتغالي)

الدفاع

باستوس كويسانجا (روستوف الروسي)

إيناسيو سانتوس (مافرا البرتغالي)

جوناثان بواتو (سانت ترويدن البلجيكي)

كيفين بوكوسو (نيميجن الهولندي)

فيدينهو (بترو لواندا الأنجولي)

كيالوندا جاسبر (سجرادا الأنجولي)

أندرسون لوكوكي (ماينز الألماني)

نوريو فورتونا (جنت البلجيكي)

كلينتون ماتا (كلوب بروج البلجيكي)

خط الوسط

ستار (أرضرومسبور التركي)

هيرنيلسون (أول أغسطس الأنجولي)

شو (ليل الفرنسي)

جيوفاني بامبا (لوزان السويسري)

فريدي (أنطاليا سبور التركي)

جواو باتشي (تشافيس البرتغالي)

هيلدر كوستا (ليدز يونايتد الإنجليزي)

إيفان نايت (فولام الإنجليزي)

جيريمي بيلا (برمنجام الإنجليزي)

ليبوا (سجرادا الأنجولي)

فا (بافوس القبرصي)

زيتو لوفومبو (كومو الإيطالي)

الهجوم

زين (أول أغسطس الأنجولي)

فابيو أبرو (الباطن السعودي)

جيلسون دالا (الوكرة القطري)

مبالا نزولا (سبيتزيا الإيطالي)

أنجولا مصر
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