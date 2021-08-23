المقاولون: الزمالك صاحب قرار استمرار الجزيري من عدمه.. ونستهدف 6 صفقات جديدة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 14:02

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري الزمالك - غزل المحلة

كشف محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب على أن الزمالك صاحب القرار الأول والأخير بشأن استمرار سيف الجزيري من عدمه.

وانتقل الجزيري إلى الزمالك من المقاولون في أكتوبر الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية البيع.

وقال عادل عبر إذاعة أون تايم سبورت: "الزمالك صاحب القرار الأول والأخير بشأن استمرار سيف الجزيري معه من عدمه، والتزامنا مع النادي قائم".

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وتابع "الزمالك خاطبنا بالفعل برغبته في تفعيل بند شراء اللاعب، لم أقل أن النادي لم يدفع لأن موعد السداد لم يأت بعد".

وأضاف عادل "لن يكون هناك خلافا بيننا وبين الزمالك، المبلغ المتبقي 12 مليون جنيه تسدد دفعة واحدة وفقا للتعاقد".

وبشأن موقف الجزيري من الدوري الكويتي أوضح "كلامي واضح في ذلك الشأن، النادي الكويتي كانت لديه رغبة في ضم اللاعب بداية من الموسم الجاري".

وواصل "ننتظر أولا قرار نادي الزمالك بشأن اللاعب عقب نهاية الموسم".

واختتم تصريحاته "نستهدف ضم 5 أو 6 صفقات جديدة بالإضافة لتصعيد 4 لاعبين شباب للمشاركة في الموسم الجديد".

وخاض الجزيري مع الزمالك 21 مباراة وساهم في 9 أهداف بتسجيل 4 وصناعة 5 آخرين.

الزمالك المقاولون الجزيري
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