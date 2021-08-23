شقيقة رونالدو بعد إلغاء هدفه: لقد بدأت السرقة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 13:38

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو - يوفنتوس ضد أودينيزي

اعترضت إلما أفيرو شقيقة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس على قرار إلغاء هدف شقيقها في شباك أودينيزي، وذلك في أولى جولات الدوري الإيطالي التي انتهت بالتعادل 2-2.

جاء ذلك حيث بدأ رونالدو المباراة على مقاعد البدلاء، قبل أن يحل في الشوط الثاني ويسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وبمراجعة تقنية الفيديو، تبين أن رونالدو متسللا بجزء من كتفه وراء المدافع الأخير، مما جعله قرارا مثيرا للجدل من حكم المباراة.

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ونشرت إلما شقيقة صاروخ ماديرا صورة تسلل اللاعب البرتغالي، معلقة عليها:"إذا كان لديك كتفي لم تكن لتصبح متسللا"

وأضافت "يجب أن تستبدل الحكم الكبير بالحجم المتوسط. لقد بدأت السرقة".

وكان ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس قد تحدث عن قراره بشأن الإبقاء على رونالدو في صفوف البدلاء قبل بداية المباراة، حيث أكد أنه كان قراره، فيما قال بافل نيدفيد نائب رئيس النادي أنه كان قرارا مشتركاً بين النجم البرتغالي والمدرب.

وكان رونالدو خلع قميصه احتفالا بالهدف، ولكنه تلقى الإنذار وصدمة إلغاء الهدف في لقطة واحدة، في توقيت لا تزال الشكوك تحوم به حول مستقبله في البيانكونيري.

يذكر أن "سكاي سبورت إيطاليا" تزعم أن رونالدو لا يزال يأمل في مغادرة يوفنتوس هذا الصيف، ولذلك طلب ألا يبدأ مواجهة أودينيزي.

الدوري الإيطالي كريستيانو رونالدو
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