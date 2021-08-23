خبر في الجول - أسباب اعتذار عمر كمال عبد الواحد لـ بيراميدز

اعتذر عمر كمال عبد الواحد لمسؤولي بيراميدز بعد تصريحاته عن التوقيع لفريق الزمالك وتفضيله عرض الأبيض رغم العروض الأخرى.

عمر كمال النادي : المصري بيراميدز

وقال عبد الواحد عبر أون تايم سبورتس: "بيراميدز كان على علم بتوقيعي للزمالك وأشكرهم على تفهمهم الأمر واعتذر لو تم فهم خطأ مني".

وعلم FilGoal.com أن تصريحات عمر كمال عبد الواحد الأولى أثارت استياء مسؤولي بيراميدز.

وتواصل مسؤولوا بيراميدز مع اللاعب وطالبوه بالاعتذار عبر نفس الوسيلة الإعلامية وتوضيح الموقف.

وعلم FilGoal.com أن بيراميدز تحدث مع اللاعب حول إمكانية توثيق تعاقده مع النادي في اتحاد الكرة وبالتالي إيقافه لتوقيعه لناديين.

واعتذر عمر كمال بالفعل عبر قناة أون تايم سبورتس وتوجه بالشكر لنادي بيراميدز على تفهمه لموقفه.

عمر كمال عبد الواحد يقدم موسما مميزا مع المصري هذا العام. سجل 14 هدفا في 34 مباراة، وصنع ثلاثة آخرين.

صاحب الـ27 عاما قضى 4 سنوات مع المصري، قبل أن ينتهي تعاقده مع النادي الساحلي بنهاية الموسم الجاري.