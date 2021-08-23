كرة سلة - مواعيد مباريات مصر ونظام التأهل في بطولة إفريقيا للرجال

تنطلق غدا الثلاثاء منافسات بطولة إفريقيا لرجال كرة السلة بالعاصمة الرواندية كيجالي بمشاركة 16 منتخبا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار منتخبات تونس وإفريقيا الوسطى وغينيا.

ويشارك الفراعنة في بطولة إفريقيا للمرة 24 في التاريخ ويبحث الفريق عن اللقب السادس والغائب منذ 38 عاما.

وكانت مصر قد حققت لقب بطولة إفريقيا خمس مرات أعوام (1962، 1964، 1970، 1975، 1983).

بينما حقق منتخب مصر الوصافة 4 مرات بعد اللقب الأخير أخرهم كانت عام 2013.

نظام البطولة:

تم تقسيم الـ 16 منتخبا على أربع مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة.

ويتم إقصاء المنتخب الأخير من كل مجموعة وصاحب المركز الرابع بينما يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة إلى ربع النهائي.

بينما صاحبا المركزين الثاني والثالث يتأهلان إلى ثمن النهائي إذ يتأهل 12 منتخبا في النهاية للأدوار الإقصائية بعد استبعاد صاحب المركز الرابع من كل مجموعة.

بعدما تأهل متصدروا المجموعات الأربعة إلى ربع النهائي مباشرة، ينتظر كل منهم الفائز من مواجهة ثمن النهائي بين ثاني وثالث كل مجموعة.

موعد مباريات مصر:

يفتتح منتخب مصر مبارياته ظهر يوم الثلاثاء ويختتم دور المجموعات ظهر السبت المقبل.

الثلاثاء 24 أغسطس: مصر × إفريقيا الوسطى (الساعة 1:30 ظهرا)

الخميس 26 أغسطس: مصر × تونس (الساعة 9 مساء)

السبت 28 أغسطس: مصر × غينيا (الساعة 12 ظهرا)

"حال التأهل كمتصدر المجموعة" (الخميس 2 سبتمبر) في ربع النهائي

"حال التأهل كثاني أو ثالث" (الإثنين 30 أغسطس) في ثمن النهائي

قائمة المنتخب:

يقود المنتخب المصري أحمد مرعي المدير الفني وتضم قائمة الفريق 14 لاعبا.

وتضم القائمة كل من: أنس أسامة - عمر طارق - عمرو الجندي - مصطفى كيجو - إيهاب أمين - أحمد دولا - عمر هشام - علي أحمد - يوسف شوشة - أحمد خلف بيبو - عمر عزب - يوسف شحاتة - عبد الرحمن خالد - وليد عبد الجواد.