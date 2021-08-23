كيميتش مستمر مع بايرن حتى 2025

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الإثنين تجديد عقد لاعبه جوشوا كيميتش حتى عام 2025.

جوشوا كيميش النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

كيميتش انضم للفريق البافاري عام 2015 قادما من لايبزيج، وخاض 264 مباراة مع الفريق سجل خلالها 30 هدفًا.

وتوج البالغ من العمر 26 عاما بلقب الدوري الألماني ست مرات ولقب كأس ألمانيا ثلاث مرات ولقب دوري أبطال أوروبا مرة، بالإضافة إلى 5 ألقاب في السوبر الألماني والتتويج بلقب كأس العالم للأندية مرة ومثلها في السوبر الأوروبي.

وقال كيميتش في تصريحات لموقع ناديه: "السبب الأكثر أهمية وراء تجديد عقدي مع بايرن هو أنه سيتيح لي مواصلة القيام بالشيء الذي أحبه بشغف".

وأضاف الدولي الألماني "عندما تكون لاعبًا في بايرن فأنت مرشح دائمًا لحصد الألقاب، ولقد كونت صداقات رائعة هنا".

وأكمل "كرة القدم يجب أن تكون للمتعة في المقام الأول، وهذا كان السبب وراء ممارستي لها في الأساس. لا يزال أمامي المزيد لتعلمه وهناك مجال لتطوري بشكل أكبر في السنوات القادمة".

من جهته، قال هيربيرت هاينر رئيس النادي: "نحن سعداء بتجديد عقد كيميتش. لقد تطور كثيرًا وأصبح لاعبًا دوليًا معنًا".

وتابع "من المهم الإبقاء على اللاعبين المميزين وأصحاب الجودة العالية في الفريق، وكيميتش واحد منهم بلا شك. وجوده معنا يزيد من فرص تحقيقنا لأهدافنا المستقبلية".