مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: أرسنال لم يخاطبنا بشأن النني.. وانضمامه طبيعي إلى الآن

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 12:22

كتب : أحمد الخولي

مصر - جزر القمر - محمد النني

كشف مصدر باتحاد الكرة المصري أن موقف أرسنال مختلف عن ليفربول إلى الآن بشأن انضمام اللاعبين المحترفين.

محمد النني

النادي : أرسنال

مصر

وأرسل ليفربول خطابا للاتحاد المصري يعتذر فيه عن عدم انضمام محمد صلاح للمعسكر المقبل للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. (تفاصيل من هنا)

وقال مصدر باتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "لم تصلنا أي مخاطبات من أرسنال بشأن محمد النني إلى الآن".

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وتابع "انضمام النني في الموعد المحدد للمعسكر والمشاركة مع المنتخب يسير بشكل طبيعي حتى اللحظة".

وأضاف "تلقينا خطابا من ليفربول يعتذر عن عدم انضمام صلاح بسبب قيود السفر للحد من انتشار فيروس كورونا".

واختتم تصريحاته "طلبنا استثناءا من الفيفا للاعبين المحترفين من أجل انضمام جميع اللاعبين بصورة طبيعية في تلك المرحلة".

ويبدأ منتخب مصر معسكره المقبل يوم 28 من الشهر الجاري استعدادا لمواجهة أنجولا بالقاهرة يوم 1 سبتمبر المقبل والجابون بمدينة فرانسفيل يوم 5 من الشهر نفسه، خلال الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

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