مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2021.. ميلان يفتتح موسمه والدوري المصري ومصطفى محمد

تنطلق مباريات جديدة اليوم الإثنين بين افتتاح ميلان موسمه الجديد وانطلاق الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.

كما يلعب جالاتاسراي الذي يضم ضمن صفوفه محترفنا المصري مصطفى محمد الجولة الثانية من الدوري التركي.

وجدول مباريات اليوم كالآتي:

الدوري المصري:

يستضيف الإسماعيلي فريق طلائع الجيش على استاد الإسماعيلية في السابعة مساء وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

ويلعب المصري أمام فريق إنبي في افتتاح الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري في التاسعة مساء على استاد الإسكندرية وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي:

تختتم مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام يونايتد أمام ليستر سيتي وتُنقل على بي إن بريميوم 1.

الدوري الإيطالي:

تختتم منافسات الجولة الأولى من المسابقة ويحل ميلان ضيفا على سامبدوريا في التاسعة إلا ربع مساء.

بينما يستضيف كالياري فريق سيبزيا كالتشيو الصاعد حديثا.

الدوري التركي:

يستضيف جالاتا سراي فريق هاتاي سبور ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

ويضم جالاتا سراي محترفنا مصطفى محمد ضمن صفوفه.