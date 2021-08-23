مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 أغسطس 2021.. ميلان يفتتح موسمه والدوري المصري ومصطفى محمد

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 11:45

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

تنطلق مباريات جديدة اليوم الإثنين بين افتتاح ميلان موسمه الجديد وانطلاق الجولة قبل الأخيرة من الدوري المصري.

كما يلعب جالاتاسراي الذي يضم ضمن صفوفه محترفنا المصري مصطفى محمد الجولة الثانية من الدوري التركي.

وجدول مباريات اليوم كالآتي:

أخبار متعلقة
عضو الزمالك: نسعى لحسم الدوري المباراة المقبلة.. روح اللاعبين ستكون سبب التتويج يوم البطاقات الحمراء.. بداية قوية لمورينيو مع روما في الدوري الإيطالي تشيزني يفسد التقدم بثنائية.. أودينيزي يخطف التعادل من يوفنتوس في افتتاحية الدوري سانتو: سعيد بعودة كين.. ولا أعلم موقف مشاركته في دوري المؤتمر‎‎ الأوروبي

الدوري المصري:

يستضيف الإسماعيلي فريق طلائع الجيش على استاد الإسماعيلية في السابعة مساء وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

ويلعب المصري أمام فريق إنبي في افتتاح الجولة 33 وقبل الأخيرة من الدوري المصري في التاسعة مساء على استاد الإسكندرية وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

الدوري الإنجليزي:

تختتم مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام يونايتد أمام ليستر سيتي وتُنقل على بي إن بريميوم 1.

الدوري الإيطالي:

تختتم منافسات الجولة الأولى من المسابقة ويحل ميلان ضيفا على سامبدوريا في التاسعة إلا ربع مساء.

بينما يستضيف كالياري فريق سيبزيا كالتشيو الصاعد حديثا.

الدوري التركي:

يستضيف جالاتا سراي فريق هاتاي سبور ضمن مباريات الجولة الثانية من المسابقة.

ويضم جالاتا سراي محترفنا مصطفى محمد ضمن صفوفه.

الدوري المصري الدوري التركي ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
تحدي الدوري.. اختبر معلوماتك عن مشوار الزمالك لموسم 2020 - 2021 12 دقيقة | الدوري المصري
تحدي الدوري.. اختبر معلوماتك عن مشوار الأهلي لموسم 2020 - 2021 16 دقيقة | الدوري المصري
ثلاثي الدوري الإنجليزي على رأس قائمة أنجولا لمواجهة مصر 22 دقيقة | منتخب مصر
المقاولون: الزمالك صاحب قرار استمرار الجزيري من عدمه.. ونستهدف 6 صفقات جديدة 29 دقيقة | الدوري المصري
شقيقة رونالدو بعد إلغاء هدفه: لقد بدأت السرقة 53 دقيقة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول - أسباب اعتذار عمر كمال عبد الواحد لـ بيراميدز 55 دقيقة | الدوري المصري
ليفربول إيكو: صلاح يمكنه السفر لمواجهة الجابون فقط.. وقرار منتظر يوم الأربعاء ساعة | منتخب مصر
كرة سلة - مواعيد مباريات مصر ونظام التأهل في بطولة إفريقيا للرجال ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم
قد ينال إعجابك