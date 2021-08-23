إقالة مدرب حجازي عقب خسارة البطولة العربية

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 11:26

كتب : FilGoal

أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة

أعلن نادي اتحاد جدة الذي يضم أحمد حجازي إقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي عقب خسارة نهائي البطولة العربية على يد الرجاء المغربي.

النادي السعودي خسر المباراة النهائية بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4 خلال اللقاء.

وتأتي الإقالة بعد عام ونصف لكاريلي في قيادة الفريق.

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وأسند اتحاد جدة مسؤولية قيادة الفريق للسعودي حسن خليفة.

وجاء بيان اتحاد جدة على النحو التالي:-

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفيصلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي يوم الجمعة.

أحمد حجازي اتحاد جدة
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