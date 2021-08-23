روميرو يعترف: ميسي كان يريدني معه في برشلونة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 10:45

كتب : أحمد أباظة

كريستيان روميرو - توتنام

كشف الأرجنتيني كريستيان روميرو مدافع توتنام هوتسبر أن ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق كان يريد منه الانضمام إلى الفريق الكتالوني.

كريستيان روميرو

النادي : توتنام هوتسبر

برشلونة

وقال روميرو في تصريحاته لإذاعة "راديو إيه إم 550": "من الرائع الاعتقاد بأن ميسي أرادني أن أنضم إليه في برشلونة وأن أصبح زميله".

لم يحدث هذا بطبيعة الحال، ففي الواقع لا يلعب أي منهما حاليا في برشلونة، إذ انتقل روميرو من أتالانتا إلى توتنام، فيما انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان في العاشر من أغسطس.

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وكان برشلونة مهتما بضم روميرو في سوق الانتقالات الصيفية، ولكنه لم ينجح بتطوير هذا الاهتمام إلى تفاوض فعلي بالنظر إلى وضعه المادي، وأزمته العميقة مع فاتورة رواتبه الحالية التي أعاقت تسجيل صفقاته الجديدة لوقت طويل.

وعن انتقال ميسي إلى باريس قال المدافع: "الفريق الذي جمعوه في باريس سان جيرمان بات جنونيا. أنا حزين بعض الشيء لأن ليو غادر برشلونة، كنت أعتقد أنه سيبقى هناك إلى الأبد".

وأضاف "أتمنى له الأفضل، إنه شخص ممتاز. أتمنى أن يفوز بكل شيء مع الأرجنتينيين الآخرين هناك".

ويضم باريس سان جيرمان ثنائي أرجنتيني دولي آخر غير ميسي، حيث يملك أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس، كما يدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

يذكر أن روميرو البالغ من العمر 23 عاما قد شارك ميسي في الفوز بكوبا أمريكا، اللقب الغائب عن بلاده منذ 1993.

الدوري الإسباني كريستيان روميرو برشلونة ليونيل ميسي
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