أنشيلوتي: عانينا من سوء التنظيم الدفاعي.. وفينيسيوس قد يبدأ المباراة القادمة

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 10:40

كتب : أحمد أباظة

كارلو أنشيلوتي ريال مدريد

أبدى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد استيائه عقب تعادل الفريق مع ليفانتي بثلاثة أهداف لمثلهم ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "خسرنا نقطتين، كنا جيدين في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني كان يجب أن ندافع بشكل أفضل".

وأضاف: "تلقينا هدفا في بداية الشوط الثاني مما أثر علينا، فلقد بدأنا هذا الشوط بشكل سيئ، ولهذا يجب علينا العمل على التحسن من الناحية الدفاعية ويجب أن نظهر المزيد من الالتزام".

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وكان ريال مدريد قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله جاريث بيل في الدقيقة الخامسة، ولكن في الشوط الثاني تعادل ليفانتي في الدقيقة الأولى بواسطة مارتي روجر، قبل أن يتقدم بهدف خوسيه كامبانا في الدقيقة 57.

نزول فينسيوس جونيور في الدقيقة 59 على حساب إيدين هازارد كان علامة فارقة، حيث سجل هدف التعادل في الدقيقة 73، وحين استرد ليفانتي التقدم بهدف روبر بيير في الدقيقة 79، أعاد فينيسيوس التعادل في الدقيقة 85.

وعن ذلك قال أنشيلوتي "إنه لاعب يملك الجودة والسرعة. بالطبع يجب أن يتطور على صعيد الإنهاء، ولكنه رائع في المواجهات الفردية. مما رأيته، قد يبدأ فينيسيوس المباراة القادمة في التشكيل الأساسي".

وتابع: "فينيسيوس سجل 3 أهداف في مباراتين ولهذا قد ينال مقعدا أساسيا. المشكلة ليست ما إذا كان سيسجل أم لا، بل في الدفاع. لقد فشلنا على الصعيد الدفاعي".

وأوضح "في الهدف الأول لم نكن منظمين، وفي الهدف الثاني كان هناك 3 لاعبين من الخصم ضد 2، أما الهدف الثالث فكان هناك سوء حظ. من المهم ألا يتكرر هذا".

وأخيرا عن مشاركات إيدين هازارد وجاريث بيل، إذ خرج الثنائي معا بعد قرابة 60 دقيقة ليحل الثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريجو، قال أنشيلوتي: "لا أستطيع تحديد عدد الدقائق التي سيحصلان عليها، فهناك الكثير من المنافسة على هذين المركزين. ما يمكنني فعله هو منح المزيد من الدقائق لمن يستحقها".

يذكر أن ريال مدريد جمع 4 نقاط حتى الآن من أول مباراتين، إذ فاز على ألافيس في الجولة الأولى بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

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