عضو الزمالك: نسعى لحسم الدوري المباراة المقبلة.. روح اللاعبين ستكون سبب التتويج

الإثنين، 23 أغسطس 2021 - 01:01

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - الزمالك - زيزو

أعرب حسام المندوه عضو مجلس إدارة الزمالك عن أمنيته بحسم لقب الدوري يوم الثلاثاء أمام الإنتاج الحربي.

ويستضيف الزمالك فريق الإنتاج مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 33 وقبل الأخيرة ويحتاج الأبيض للفوز ليحسم اللقب بشكل رسمي.

وقال المندوه عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "إن شاء الله نحسم لقب الدوري في المباراة المقبلة، لكن البطولة لم تنته حتى الآن وأتمنى تكليل تعب الجميع بالخير".

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وأضاف "إحساسي مثل أي زملكاوي أتمنى مشاهدة الدوري هذا العام في ميت عقبة ونشعر باقترابنا من ذلك الحلم وبالطبع سعيد جدا جدا".

وتابع المندوه "جلسنا منذ فترة مع اللاعبين وتطرقنا لأهمية الحصول على ذلك اللقب وشعرنا منهم تفهمهم بذلك، وحسين لبيب جلس معهم بعد ذلك ويعلم اللاعبون أنها مهمة كبيرة جدا ولا أريد المبالغة أنها مهمة قومية لكنها كذلك بالنسبة لأي زملكاوي".

وشدد "اللاعبون يلعبون في ظروف صعبة جدا في النادي لكن حبهم وانتمائهم للنادي المحرك الأساسي لهم وهي الروح التي نشاهدها داخل الملعب وخارجه وستكون سببا إن شاء الله في التتويج بالدرع".

واختتم تصريحات بالحديث عن مفاوضات التجديد مع باتريس كارتيرون قائلا: "يفصلنا يومين عن حسم لقب الدوري بالتأكيد التركيز حاليا على ذلك وبعدها سنناقش كافة الأمور".

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