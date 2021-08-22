سيراميكا يجدد تعاقد هيثم شعبان لمدة موسمين

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تجديد تعاقده مع ناديه لمدة موسمين مقبلين ليستمر في قيادة الفريق لفترة أطول.

وقال هيثم شعبان عبر قناة صدى البلد: "جددت تعاقدي لمدة موسمين مع سيراميكا كليوباترا".

وأضاف "هدفنا الموسم المقبل تقديم مستوى مميز وأن يكون لدينا فريقا مميزا يقدم نتائج جيدة واحتلال مركز متقدم في جدول الترتيب".

وأكمل "لا يوجد أهداف لنا في الموسم المقبل سوى بذل قصارى جهدنا وتقديم نتائج جيدة ومستوى مميز".

وواصل "أبرمنا صفقة قوية في خط الدفاع سنعلن عنها بعد نهاية الدوري".

وكان هيثم شعبان قاد سيراميكا كليوباترا للصعود للدوري المصري الممتاز، وقاد الفريق لفترة قبل أن يتم إقالته ويأتي خلفا له ضياء السيد.

بعدها قرر سيراميكا إقالة ضياء السيد وإعادة هيثم شعبان لمنصبه ليكمل الدوري مع سيراميكا كليوباترا.