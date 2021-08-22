سيراميكا يجدد تعاقد هيثم شعبان لمدة موسمين

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 23:47

كتب : أحمد شاكر

هيثم شعبان مدرب سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تجديد تعاقده مع ناديه لمدة موسمين مقبلين ليستمر في قيادة الفريق لفترة أطول.

وقال هيثم شعبان عبر قناة صدى البلد: "جددت تعاقدي لمدة موسمين مع سيراميكا كليوباترا".

وأضاف "هدفنا الموسم المقبل تقديم مستوى مميز وأن يكون لدينا فريقا مميزا يقدم نتائج جيدة واحتلال مركز متقدم في جدول الترتيب".

أخبار متعلقة
كشري لـ في الجول: من الوارد استمراري مع الإنتاج رغم الهبوط حارس الإنتاج يعلن عبر في الجول غيابه عن مباراة الزمالك طبيب الأهلي يؤكد جاهزية محمد شريف قبل مواجهة الجونة

وأكمل "لا يوجد أهداف لنا في الموسم المقبل سوى بذل قصارى جهدنا وتقديم نتائج جيدة ومستوى مميز".

وواصل "أبرمنا صفقة قوية في خط الدفاع سنعلن عنها بعد نهاية الدوري".

وكان هيثم شعبان قاد سيراميكا كليوباترا للصعود للدوري المصري الممتاز، وقاد الفريق لفترة قبل أن يتم إقالته ويأتي خلفا له ضياء السيد.

بعدها قرر سيراميكا إقالة ضياء السيد وإعادة هيثم شعبان لمنصبه ليكمل الدوري مع سيراميكا كليوباترا.

سيراميكا كليوباترا الدوري المصري هيثم شعبان
نرشح لكم
أخر الأخبار
بعد ستة أهداف وطرد حارس المرمى.. التعادل يحسم إثارة ليفانتي أمام ريال مدريد 12 دقيقة | الدوري الإسباني
هيثم شعبان: كارتيرون لا يدرك أنه يتولى تدريب الزمالك.. وحتى الآن لا أصدق ركلة جزاء الأبيض 33 دقيقة | الدوري المصري
سيراميكا يجدد تعاقد هيثم شعبان لمدة موسمين 38 دقيقة | الدوري المصري
ليون يتعاقد مع شاكيري ساعة | ميركاتو
يوم البطاقات الحمراء.. بداية قوية لمورينيو مع روما في الدوري الإيطالي ساعة | أوروبا
اقتحام جماهيري وتراشق بالزجاجات.. توقف مباراة نيس مرسيليا ساعة | الدوري الفرنسي
كشري لـ في الجول: من الوارد استمراري مع الإنتاج رغم الهبوط 2 ساعة | الدوري المصري
حارس الإنتاج يعلن عبر في الجول غيابه عن مباراة الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها
قد ينال إعجابك