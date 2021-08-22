ليون يتعاقد مع شاكيري

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي رسميا عن اتفاقه مع ليفربول الإنجليزي بشأن ضم لاعبه السويسري شيردان شاكيري، وذلك في صفقة انتقال نهائي لم يتم الكشف عن سعرها.

وقال ليون في بيانه الرسمي: "أولمبيك ليون سعيد بالتوصل لاتفاق مبدئي مع ليفربول بشأن التعاقد مع لاعب الوسط السويسري الدولي شيردان شاكيري، الذي تميز في مواجهة فرنسا في الدور ثمن النهائي لليورو".

وأثارت هذه الجزئية تحديدا حفيظة بعض المشجعين الفرنسيين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ تمكن منتخب سويسرا من إقصاء الديوك بركلات الترجيح في هذه المباراة، بعد التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم.

وبحسب البيان سيصل شاكيري إلى ليون الليلة وسيتم الإعلان عن الصفقة بعد الكشف الطبي الذي سيتم صباح غدا الإثنين، لتوقيع العقود وإنهاء الإجراءات اللازمة.

ولعب شاكيري البالغ من العمر 29 عاما أكثر من 400 مباراة في مختلف الدوريات الأوروبية، السويسري والألماني والإيطالي والإنجليزي، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، الأولى مع بايرن ميونخ الألماني عام 2013 والثانية مع ليفربول في 2019.

على الصعيد الدولي لعب شاكيري 96 مباراة بقميص سويسرا، وشارك في نهائيات كأس العالم 3 مرات في أعوام 2010 و2014 و2018، كما شارك في اليورو مرتين، عامي 2016 و2021.

يذكر أن شاكيري كان قد انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2018 قادما من ستوك سيتي مقابل 15 مليون يورو.