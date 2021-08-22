اقتحام جماهيري وتراشق بالزجاجات.. توقف مباراة نيس مرسيليا

عقب فوضى عارمة توقفت مباراة نيس ومرسيليا في الجولة الثالثة للدوري الفرنسي قبل نهاية وقتها الأصلي بـ15 دقيقة، وذلك بسبب اقتحام الجماهير لأرض الملعب.

ديميتري باييه النادي : أولمبيك مرسيليا نيس

بداية الواقعة أتت حين كان ديميتري باييه نجم مرسيليا في طريقه للعب ركلة ركنية، فألقى أحد الجماهير زجاجة عليه، ضمن العديد من الزجاجات التي واصلت جماهير نيس إلقائها على أرض الملعب طوال المباراة.

اصطدمت هذه الزجاجة بصانع الألعاب الفرنسي فسقط أرضا، قبل أن ينهض بصورة مفاجئة ويرد بإلقاء الزجاجة على مدرجات ملعب أليانز ريفيرا.

لم تتوقف الأمور هنا، حيث التقط باييه زجاجة ثانية وألقاها على جماهير نيس، ليرد المشجعون الغاضبون باقتحام الملعب لمواجهة لاعب الوسط.

تسببت هذه الفوضى بإيقاف المباراة، ولكن الأحداث استمرت بالتصاعد، حيث سمع خورخي سامباولي مدرب مرسيليا شيئا قاله جان كلير توديبو مدافع نيس ولم يعجبه، لتبدأ مشادة أخرى أوقفها باييه نفسه وأفراد أمن الملعب وحتى طاقم مارسيليا الفني.

ومن المنتظر أن يتخذ الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرارا بشأن هذه الأحداث، حيث لم يتم إلغاء المباراة بصورة رسمية حتى الآن.

يذكر أن نتيجة المباراة كانت تقدم أصحاب الأرض نيس بهدف نظيف، سجله كاسبر دولبرج في الدقيقة 49.