يوم البطاقات الحمراء.. بداية قوية لمورينيو مع روما في الدوري الإيطالي

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 23:09

كتب : عبد الرحمن فوزي

احتفال فريق روما بالهدف أمام فيورنتينا

بدأ جوزيه مورينيو رحلته مع روما في الدوري الإيطالي بتحقيق الفوز على فيورنتينا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب أولمبيكو في الجولة الأولى.

سجل أهداف روما كل من هنريك ميختاريان، وجوردان فيريتوت هدفين، بينما سجل نيكولا ميلينكوفيتش هدف فيورنتينا.

بدأت المباراة بشكل مثير وتعرض دراجوفسكي حارس فيورنتينا للطرد بعد ارتكابه لخطأ مع الوافد الجديد لروما تامي أبراهام خارج منطقة الجزاء.

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افتتح ميختاريان الأهداف في الدقيقة الـ 26 بعدما تلقى تمريرة رائعة من أبراهام لينفرد ميختاريان بالمرمى ويسدد في الشباك بأريحية.

ومع بداية الشوط الثاني تلقى نيكولا زانيولو لاعب روما للبطاقة الصفراء الثانية ليتحصل على حالة طرد هو الآخر.

وفي الدقيقة الـ 60 تعادل ميلينكوفيتش لفيورنتينا بعد أن تلقى عرضية من إريك بولجار ليتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة في المرمى.

وبعد خمس دقائق فقط أعاد فيريتوت الأسبقية لروما، مستغلا تمريرة أخرى من أبراهام أمام المرمى ليسدد في الشباك الخاوية.

وفي الدقيقة الـ 79 عاد فيريتوت لتسجيل الهدف الثاني بعدما انفرد بالمرمى على أثر تمريرة شومورودوف ليضع الكرة في الشباك.

ويلتقي روما في المباراة المقبلة مع ساليرينتانا خارج ملعبه يوم الأحد 29 أغسطس، بينما سيستضيف فيورنتينا على ملعبه فريق تورينو.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، تمكن لوشاينو سباليتي من قيادة نابولي لتحقيق الفوز الأول في الدوري على فينسيا بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

ولعب نابولي بعشرة لاعبين فقط منذ الدقيقة الـ 23 بعدما تعرض المهاجم فيكنور أوسيمين لحالة طرد.

وفي الدقيقة الـ 57 تحصل نابولي على ركلة جزاء ولكن لورينزو إنسيني لم يتمكن من ترجمتها في الشباك بنجاح.

وبعد خمس دقائق فقط، تحصل نابولي على ركلة جزاء أخرى، ولكن نجح تلك المرة إنسيني في تسجيل الهدف الأول.

وفي الدقيقة الـ 72 سجل إليف إيلماس هدف نابولي الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وسيلعب نابولي المباراة المقبلة خارج ملعبه أمام فريق جنوى يوم الأحد 29 أغسطس، بينما سيخرج فينسيا خارج ملعبه أيضا لمواجهة أودينيزي يوم الجمعة 27 أغسطس.

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