كشري لـ في الجول: من الوارد استمراري مع الإنتاج رغم الهبوط

يرى أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني للإنتاج الحربي أن هناك إمكانية لاستمراره مع فريقه رغم الهبوط للدرجة الثانية.

وقال كشري لـFilGoal.com: "هناك جلسة سوف تجعني مع مسؤولي الإنتاج الحربي لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبلي مع الفريق".

وأضاف "استمراري مع الإنتاج وارد بعد هبوط الفريق، لأن النادي يرغب في الحفاظ على الاستقرار الفني".

وواصل "تعرضت للطرد أمام الاتحاد السكندري لأن الحكم قال لي إنه سيطردني بسبب أن الطفل جامع الكرات خلف المرمى كان يتأخر في إلقاء الكرة في الملعب".

وتابع "اعترضت على هدف الاتحاد لأن هناك خطأ في منتصف الملعب ولذلك طردني الحكم".

وأفسح "بعد المباراة ذهبت للحكم وأخبرته أنه ظالم، رغم أن جهاز الاتحاد طوال المباراة كان يوجه له السباب بأبشع الألفاظ ورغم ذلك لم يلتفت له نهائيا".

وأتم تصريحاته "الإنتاج الحربي سيعقد جلسة لمناقشة ما حدث لي وسوف يتخذوا القرار".

ويلعب الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة للدوري المصري مساء الثلاثاء.

وكان الإنتاج الحربي هبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في المباراة الماضية.