حارس الإنتاج يعلن عبر في الجول غيابه عن مباراة الزمالك

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 22:08

كتب : أحمد شاكر

أحمد يحيى الأهلي الإنتاج الحربي

تأكد غياب أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي عن مواجهة الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة للدوري المصري مساء الثلاثاء.

وقال أحمد يحيى لـFilGoal.com: "اصطدمت بقوة في القائم خلال مباراة الاتحاد السكندري الماضية وخضعت بعدها لفحوصات والتشخيص كان عبارة عن إصابة بخلع جزئي في عظمة الترقوة بمفصل الكتف".

أخبار متعلقة
طبيب الأهلي يؤكد جاهزية محمد شريف قبل مواجهة الجونة المصري ينتظر الموافقات الأمنية لملعبي الإسكندرية والسويس لمباريات الكونفدرالية قائمة الزمالك - غياب جنش.. وظهور كل النجوم أمام الإنتاج الحربي

وأضاف "هذه الإصابة ستبعدني عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع".

وواصل "ولذلك لن أشارك أمام الزمالك".

وأتم تصريحاته "لم تصل لي عروض رسمية من أندية الدوري المصري وكل المفاوضات لازالت مجرد أحاديث، وبالتأكيد أريد الاستمرار في الدوري الممتاز وسوف أدرس جيدا العروض التي سوف تقدم لي".

ويحتاج الزمالك للفوز على الإنتاج الحربي ليتوج رسميا بطلا للدوري المصري.

وكان الإنتاج الحربي هبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في المباراة الماضية.

الإنتاج الحربي أحمد يحيى الدوري المصري الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
كشري لـ في الجول: من الوارد استمراري مع الإنتاج رغم الهبوط 26 دقيقة | الدوري المصري
حارس الإنتاج يعلن عبر في الجول غيابه عن مباراة الزمالك 40 دقيقة | الدوري المصري
كوريا ينقذ سيميوني للمباراة الثانية على التوالي.. أتليتكو مدريد يخطف نقاط مواجهة إلتشي ساعة | أوروبا
انتهت في إسبانيا - ليفانتي (0)-(1) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإسباني
لوكاكو بعد البداية والتسجيل: كنت مسيطرا ولم أشعر بالضغط.. لست وحدي ولدينا فريق موهوب ساعة | الدوري الإنجليزي
طبيب الأهلي يؤكد جاهزية محمد شريف قبل مواجهة الجونة ساعة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - قبلة الحياة لـ إيسكو.. وبنزيمة يقود الهجوم أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
توخيل: لم أشعر بالراحة خلال مواجهة أرسنال.. ولا أحد يريد مواجهة لوكاكو ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها
قد ينال إعجابك