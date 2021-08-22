حارس الإنتاج يعلن عبر في الجول غيابه عن مباراة الزمالك

تأكد غياب أحمد يحيى حارس مرمى الإنتاج الحربي عن مواجهة الزمالك.

ويلعب الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة للدوري المصري مساء الثلاثاء.

وقال أحمد يحيى لـFilGoal.com: "اصطدمت بقوة في القائم خلال مباراة الاتحاد السكندري الماضية وخضعت بعدها لفحوصات والتشخيص كان عبارة عن إصابة بخلع جزئي في عظمة الترقوة بمفصل الكتف".

وأضاف "هذه الإصابة ستبعدني عن الملاعب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع".

وواصل "ولذلك لن أشارك أمام الزمالك".

وأتم تصريحاته "لم تصل لي عروض رسمية من أندية الدوري المصري وكل المفاوضات لازالت مجرد أحاديث، وبالتأكيد أريد الاستمرار في الدوري الممتاز وسوف أدرس جيدا العروض التي سوف تقدم لي".

ويحتاج الزمالك للفوز على الإنتاج الحربي ليتوج رسميا بطلا للدوري المصري.

وكان الإنتاج الحربي هبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية بعد التعادل مع الاتحاد السكندري في المباراة الماضية.