كوريا ينقذ سيميوني للمباراة الثانية على التوالي.. أتليتكو مدريد يخطف نقاط مواجهة إلتشي

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 21:47

كتب : عبد الرحمن فوزي

أتلتيكو مدريد - إلتشي

فاز أتليتكو مدريد على إلتشي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

بدأ دييجو سيميوني مدرب أتليتكو مدريد بتشكيل قد يراه البعض غريبا على إسلوبه، باللعب بثلاثة مدافعين، وإشراك ساؤول نيجيز وماركوس يورينتي كأجنحة.

في الشوط الأول استحوذ إلتشي على الكرة معظم أوقاته ولم يتمكن بطل الدوري من صنع أي فرص خطيرة على مرمى الحارس كيكو كاسيا.

وفي الدقيقة الـ 39 أحرز أنجيل كوريا هدف الفوز لأتلتيكو مدريد، بعد تمريرة رائعة من المنضم حديثا للنادي رودريجو دي باول ليخرج كاسيا من مرماه بشكل خاطئ ويسبقه كوريا في الوصول للكرة والتسديد بوجه القدم الخارجي في المرمى.

وفي الشوط الثاني لم يتمكن إلتشي من إدراك هدف التعادل أو صنع فرص خطيرة، سوى بتسديدة واحدة من بيري ميلا من خارج منطقة الجزاء تألق أوبلاك في التصدي لها.

بهذا الفوز وصل أتلتيكو مدريد للنقطة السادسة ليحتل صدارة الدوري قبل مباراة ليفانتي وريال مدريد، بينما توقف رصيد إلتشي عند نقطة واحدة في المركو الـ 16.

وكان أتلتيكو مدريد قد فاز في المباراة الأولى على سيلتا فيجو بهدفين مقابل هدف واحد سجلهم أنجيل كوريا أيضا.

وسيلعب أتلتيكو مدريد المباراة المقبلة ضد فياريال على ملعب واندا ميتروبوليتانو أيضا يوم الأحد 29 أغسطس.

بينما سيستضيف إلتشي فريق إشبيلية على ملعبه يوم السبت 28 أغسطس.

الدوري الإسباني أتليتكو مدريد إلتشي كوريا
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