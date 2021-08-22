طبيب الأهلي يؤكد جاهزية محمد شريف قبل مواجهة الجونة

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 21:03

كتب : حسام نور الدين

محمد شريف الأهلي الإسماعيلي

كشف أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي عن جاهزية محمد شريف مهاجم الفريق قبل مواجهة الجونة.

محمد شريف

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان شريف قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في المباريات الماضية وخضع لبرنامج تأهيلي.

وقال أبو عبلة عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "محمد شريف بات جاهزا من الناحية الطبية".

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وتابع "انتظم شريف في التدريبات الجماعية وتعافى بشكل تام من الإصابة في العضلة الخلفية".

وشارك محمد شريف في جزء من مران الأهلي قبل مواجهة المصري الأخيرة قبل أن ينتظم في المران الجماعي ويشارك بشكل كامل قبل مواجهة الجونة.

ويلعب الأهلي أمام الجونة في التاسعة من مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري.

وتأتي مشاركة محمد شريف في المباراة المقبلة أمام الجونة وفقا لرؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

وحقق الأهلي فوزه في المباراة الأخيرة أمام المصري بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء الجمعة.

ورفع الأهلي رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثاني وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

الأهلي محمد شريف الدوري المصري
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