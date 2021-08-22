تشكيل ريال مدريد - قبلة الحياة لـ إيسكو.. وبنزيمة يقود الهجوم أمام ليفانتي

دفع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بالثلاثي إدين هازارد وكريم بنزيمة وجاريث بيل في هجوم فريقه لمواجهة ليفانتي.

ويلعب ريال مدريد ضد ليفانتي في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وعاد إيسكو ليشارك مرة أخرى في التشكيل الأساسي لريال مدريد بسبب إصابة لوكا مودريتش.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

المرمى: تيبو كوروتا

الدفاع: لوكاس فاسكيز – إيدير ميليتاو – ناتشو – دافيد ألابا

الوسط: كاسيميرو – إيسكو – فيدي فالفيردي

الهجوم: جاريث بيل – كريم بنزيمة – إدين هازارد

بينما يجلس داني كارفاخال على مقاعد البدلاء بعد فترة طويلة من الغياب.

وجاءت مقاعد بدلاء ريال مدريد كالآتي:

لونين – توني فويداس – كارفاخال – فاييجو – ماركو أسينسيو – لوكا يوفتش – أودريازولا – فيني جونيور – رودريجو – بلانكو – ميجيل.

وفاز ريال مدريد في الجولة الأولى على ديبورتيفو ألافيس برباعية مقابل هدف.