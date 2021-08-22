تشيزني يفسد التقدم بثنائية.. أودينيزي يخطف التعادل من يوفنتوس في افتتاحية الدوري

أفسد فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس تقدم فريقه بثنائية ليخطف أودينيزي التعادل في افتتاح مبارياتهما بالدوري الإيطالي.

وحول أودينيزي تأخره بهدفين دون مقابل إلى تعادل بهدفين لكل فريق في المباراة الافتتاحية لهما بالدوري الإيطالي.

وكان يوفنتوس قد أنهى الشوط الأول متقدما بهدفين دون مقابل قبل أن يعود أودينيزي في الشوط الثاني قبل أن تتدخل تقنية الفيديو لتلغي هدف رونالدو القاتل.

وتقدم البيانكونيري مبكرا عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة قبل أن يضيف خوان كوادرادو الثاني في الدقيقة 23.

وأفسد تشيزني سهولة المباراة على يوفنتوس ليتسبب في تعادل أودينيزي بخطأين مختلفين.

حصل تشيزني على بطاقة صفراء في الدقيقة 50 واحتسب ضده ركلة جزاء نجح روبرتو بيريرا في تحويلها إلى هدف تقليص الفارق.

وفي الدقيقة 83 وبعد خطأ فادح من تشيزني نجح جيرارد ديولوفيو في تسجيل هدف التعادل.

وشارك كريستيانو رونالدو في الدقيقة 60 من عمر اللقاء بعد أن بدأ على مقاعد البدلاء.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت أن جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء كان بناء على طلبه في ظل أمله البحث عن مستقبله بفريق آخر خلال سوق الانتقالات الحالية.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع سجل رونالدو هدفا قاتلا برأسية رائعة لكن تم إلغاء الهدف بعد تقنية الفيديو بسبب التسلل.

وبدأ يوفنتوس رحلة البحث عن إعادة اللقب بالحصول على نقطة من التعادل مع أودينيزي.