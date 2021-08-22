المصري ينتظر الموافقات الأمنية لملعبي الإسكندرية والسويس لمباريات الكونفدرالية

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 20:32

كتب : أيمن عيد

الأهلي والمصري

اختار النادي المصري استاد الإسكندرية واستاد السويس الجديد لخوض مبارياته عليهما خلال بطولة الكونفدرالية الإفريقية المقبلة.

وقال سمير حلبية رئيس نادي المصري في تصريحات للصحفيين: "حددنا استاد الإسكندرية واستاد السويس الجديد لخوض مباريات الكونفدرالية".

وأضاف "ننتظر فقط الموافقات الأمنية الخاصة بالملاعب".

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وأكمل "لم أحسم قراري بالترشح مرة أخرى لرئاسة النادي المصري رغم مطالبات البعض بذلك".

وواصل "مجلس الإدارة القادم لابد أن يسعى لإيجاد موارد مالية ثابتة تساعد النادي على تدبير احتياجاته والصرف على جميع الأنشطة".

وشدد "ولابد أن يكون طموح كل مرشح قادم هو العمل على الجانب الاستثماري دون النظر للمنصب فقط".

وأتم تصريحاته "المصري يحتاج في الموسم الواحد ما يقرب من 170 مليون جنيه ورغم قلة موارد النادي إلا أننا نجحنا في تدبير الأمور ولكن الوضع سيكون أصعب خلال السنوات المقبلة ما لم يكن هناك خطة استثمارية لتنمية موارد النادي".

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