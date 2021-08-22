قائمة الزمالك - غياب جنش.. وظهور كل النجوم أمام الإنتاج الحربي

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 20:26

كتب : إبراهيم رمضان

سيراميكا كليوباترا - الزمالك

خرج محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك من قائمة فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي.

ويلعب الزمالك ضد الإنتاج الحربي في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة للدوري المصري مساء الثلاثاء.

وقرر الجهاز الفني للزمالك استبعاد جنش من قائمة مباريات الفريق، بعدما غادر معسكر الأبيض قبل مباراة سيراميكا كليوباترا السابقة اعتراضا على جلوسه على مقاعد البدلاء.

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وبخلاف غياب جنش انضم كل نجوم الزمالك لقائمة الأبيض لمواجهة الإنتاج الحربي ولا توجد غيابات مؤثرة.

وجاءت قائمة الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي – محمد عبد الشافي – حازم إمام – أحمد فتوح

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمود عبد العزيز – إسلام جابر – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – أيمن حفني – شيكابالا

الهجوم: سيف الدين الجزيري – مروان حمدي

ويحتاج الزمالك للفوز على الإنتاج الحربي ليتوج رسميا بطلا للدوري المصري.

الزمالك جنش الإنتاج الحربي الدوري المصري
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