مصدر من الجونة لـ في الجول: قد يتعذر نقل مباراتنا أمام الأهلي وننتظر حلا من الشركة الراعية

كشف مصدر من نادي الجونة عن احتمالية تعذر نقل مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري وانتظار الحل من الشركة الراعية.

ويستضيف الجونة فريق الأهلي في التاسعة من مساء الثلاثاء على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري.

وقال مصدر بنادي الجونة في تصريحات لـ FilGoal.com: "قد يتعذر نقل مباراة الفريق أمام الأهلي في ظل عدم وفاء الشركة الراعية بالتزاماتها".

وأوضح "هناك مستحقات متأخرة على الشركة الراعية مما أثر علينا في التزاماتنا وهو ما قد يترتب عليه تعذر نقل مواجهة الأهلي".

وكشف المصدر "ننتظر حلا من الشركة الراعية بشأن المستحقات المتأخرة والوفاء بالالتزامات".

ويحتل الجونة المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بعد خوض 32 جولة في مسابقة الدوري.

أما الأهلي فيأتي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ولا بديل للأهلي عن الفوز في المباراتين المقبلتين مع انتظار تعثر الزمالك في المباراتين من أجل حصد لقب الدوري.

أما الجونة فضمن استمراره في الدوري للموسم المقبل إذ أنه بعيدا عن المنافسة على المراكز المؤدية للهبوط إلى القسم الثاني.