مصدر من الجونة لـ في الجول: قد يتعذر نقل مباراتنا أمام الأهلي وننتظر حلا من الشركة الراعية

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 20:01

كتب : FilGoal

كهربا - الأهلي - الجونة

كشف مصدر من نادي الجونة عن احتمالية تعذر نقل مباراة فريقه أمام الأهلي في الدوري وانتظار الحل من الشركة الراعية.

ويستضيف الجونة فريق الأهلي في التاسعة من مساء الثلاثاء على ملعب خالد بشارة بالجونة ضمن مباريات الجولة 33 من الدوري المصري.

وقال مصدر بنادي الجونة في تصريحات لـ FilGoal.com: "قد يتعذر نقل مباراة الفريق أمام الأهلي في ظل عدم وفاء الشركة الراعية بالتزاماتها".

أخبار متعلقة
سموحة يخطف الثالث بثلاثية في الجونة.. والمقاولون يحتفل بالبقاء أمام المقاصة مؤتمر تاكيس: الفوز على الجونة جاء في وقت مهم بعد فترة من النتائج غير الجيدة تشكيل بيراميدز - إبراهيم عادل يقود الهجوم أمام الجونة.. واستمرار غياب رمضان لدغة إبراهيم عادل تحقق انتصارا تاريخيا لـ بيراميدز على الجونة

وأوضح "هناك مستحقات متأخرة على الشركة الراعية مما أثر علينا في التزاماتنا وهو ما قد يترتب عليه تعذر نقل مواجهة الأهلي".

وكشف المصدر "ننتظر حلا من الشركة الراعية بشأن المستحقات المتأخرة والوفاء بالالتزامات".

ويحتل الجونة المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بعد خوض 32 جولة في مسابقة الدوري.

أما الأهلي فيأتي في المركز الثاني برصيد 72 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.

ولا بديل للأهلي عن الفوز في المباراتين المقبلتين مع انتظار تعثر الزمالك في المباراتين من أجل حصد لقب الدوري.

أما الجونة فضمن استمراره في الدوري للموسم المقبل إذ أنه بعيدا عن المنافسة على المراكز المؤدية للهبوط إلى القسم الثاني.

الدوري المصري الجونة الأهلي الشركة الراعية
نرشح لكم
أخر الأخبار
لوكاكو بعد البداية والتسجيل: كنت مسيطرا ولم أشعر بالضغط.. لست وحدي ولدينا فريق موهوب 39 ثاتيه | الدوري الإنجليزي
أبو عبلة يؤكد جاهزية محمد شريف قبل مواجهة الجونة 22 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - قبلة الحياة لـ إيسكو.. وبنزيمة يقود الهجوم أمام ليفانتي 24 دقيقة | الدوري الإسباني
توخيل: لم أشعر بالراحة خلال مواجهة أرسنال.. ولا أحد يريد مواجهة لوكاكو 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
نيدفيد: رونالدو بديل؟ يجب ألا أن نخلق قصص غير موجودة 43 دقيقة | أوروبا
تشيزني يفسد التقدم بثنائية.. أودينيزي يخطف التعادل من يوفنتوس في افتتاحية الدوري 48 دقيقة | الدوري الإيطالي
المصري ينتظر الموافقات الأمنية لملعبي الإسكندرية والسويس لمباريات الكونفدرالية 53 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - غياب جنش.. وظهور كل النجوم أمام الإنتاج الحربي 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها
قد ينال إعجابك