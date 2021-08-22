نيدفيد: رونالدو بديل؟ يجب ألا أن نخلق قصص غير موجودة

كشف بافل نيدفيد المدير الرياضي ليفونتوس عن سبب جلوس كرستيانو رونالدو لاعب الفريق على مقاعد البدلاء.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس يوفنتوس

ويلعب يوفنتوس مع أودينيزي في افتتاحية مبارياتهما في الدوري الإيطالي.

وجاء رونالدو كبديل في تشكيل يوفنتوس الذي أعلنه مدرب الفريق ماسمليانو أليجري لخوض المباراة.

وقال نيدفيد في تصريحات لشبكة دازن: "يجب ألا نحاول خلق قصص مثيرة غير موجودة، لقد كان قرارا بالتشارك مع اللاعب، نحن في بداية الموسم ومن الطبيعي أنه ليس في ثمة لياقته".

وأضاف "المدرب يحاول استخدام أفضل تشكيل في هذه اللحظة، على سبيل المثال كيليني أيضا على مقاعد البدلاء اليوم، تم اتخاذ القرارات لنكون أكثر تنافسية اليوم".

وكان الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو قد شدد على أن جلوس رونالدو على دكة البدلاء قد جاء بناء على طلبه.

وأوضح رومانو أن رونالدو يأمل في إيجاد حل في سوق الانتقالات خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن يوفنتوس لم يصله أي عروض حتى الآن.

وتعادل يوفنتوس أمام أودينيزي بهدفين لكل منهما في الجولة الافتتاحية لمسابقة الدوري.

وشارك رونالدو كبديل في الدقيقة 60 وسجل هدفا قاتلا في الدقيقة 95 قبل أن يتم إلغائه بالعودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل.