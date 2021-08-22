جنابري يحبط ربع ساعة مجنونة.. بايرن يستفيق ويحقق انتصاره الأول في الدوري الألماني

أحبط سيرجي جنابري ربع ساعة مجنونة في لقاء بايرن ميونيخ وكولن ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الألماني وحسم أول فوز لفريقه في المسابقة.

وتغلب بايرن ميونيخ على كولن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من الدوري الألماني.

افتتح روبرت ليفاندوفسكي التسجيل في الدقيقة 50 قبل أن يضيف جنابري الثاني في الدقيقة 59.

وعاد كولن في دقيقتين فقط بعد أن سجل هدفي التعادل في الدقيقتين 60 و62 لتعود الأمور إلى ما هي عليه مرة أخرى.

لكن أحبط جنابري الربع ساعة المجنونة في اللقاء وسجل الهدف الثالث ليحسم نقاط المباراة في الدقيقة 71.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع وبفارق نقطتين عن فولسفبورج المتصدر.

وكان بايرن ميونيخ قد تعادل في المباراة الافتتاحية أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف لكل منهما.

ولم يحقق أي فريق في الدوري الألماني العلامة الكاملة بعد جولتين سوى فولفسبورج بالفوز في المباراتين.

ويلعب بايرن ميونيخ مباراته المقبلة أمام هيرتا برلين مساء السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة.