اسكواش - علي فرج يحصد وصافة بريطانيا المفتوحة بعد عودة النيوزلاندي كول

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 19:17

كتب : محمد سمير

علي فرج

حصد علي فرج وصافة بطولة بريطانيا المفتوحة لرجال الاسكواش بعدما حول النيوزلاندي بول كول تأخره.

وتقدم فرج في الأشواط 1-0 قبل أن يفوز كول بثلاثة أشواط متتالية كانت كفيلة لفوزه باللقب.

ولم ينجح فرج في حصد لقب بريطانيا المفتوحة للمرة الثانية على التوالي بعد خسارة نسخة 2019 الأخيرة أمام محمد الشوربجي.

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وتقدم علي فرج بنتيجة 11-6 في الشوط الأول قبل أن يخسر بنفس النتيجة في الشوطين الثاني والثالث.

وفي الشوط الرابع حاول علي فرج العودة من أجل التعادل والذهاب لشوط فاصل لكن نجح كول في حسم الشوط بنتيجة 11-8 والفوز باللقب.

وكان علي فرج قد حقق لقب بطولة العالم الأخيرة ولم ينجح في تكرار إنجاز غائب منذ 25 عاما بالجمع بين لقبي بطولة العالم وبريطانيا المفتوحة في نفس العام وكان الباكستاني جانشير خان أخر من حققه عام 1996.

ويعود علي فرج لصدارة التصنيف العالمي من جديد بداية من سبتمبر المقبل بعد خروج محمد الشوربجي من نصف نهائي البطولة.

اسكواش علي فرج بريطانيا المفتوحة
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