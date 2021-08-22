مران الأهلي - راحة لـ أيمن أشرف والشحات.. وشكوى حمدي فتحي من إجهاد العضلة الخلفية

اكتفى الثنائي أيمن أشرف وحسين الشحات بجلسة تدريبات في الجيم على هامش مران الفريق والحصول على راحة من التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الجونة في التاسعة من مساء الثلاثاء ضمن مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري المصري.

ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني راحة للثنائي أشرف والشحات من المران الجماعي اليوم وفقا للبرنامج الاستشفائي الذي يقوم بتنفيذه مع اللاعبين بسبب حالة الإجهاد نتيجة ضغط المباريات.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم الأحد واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

بينما اشتكى حمدي فتحي لاعب وسط الفريق من إجهاد في العضلة الخلفية على هامش مران اليوم.

وكان فتحي قد شارك في مباراة المصري الأخيرة ببطولة الدوري وخرج بين الشوطين بسبب آلام في العضلة الخلفية وأكدت الفحوصات الطبية تعرضه لإجهاد في العضلة.

ويخضع حمدي فتحي لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وحقق الأهلي فوزه على المصري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المسابقة برصيد 72 نقطة قبل جولتين من النهاية وبفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر.