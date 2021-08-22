بوجبا: سعيد بالرقم القياسي ولكنني أفضل الفوز

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 18:18

كتب : عبد الرحمن فوزي

بول بوجبا

كشف بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد عن خيبة أمله لعدم تحقيق الفوز على ساوثامبون على الرغم من تحقيقه لرقم قياسي.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ساوثامبتون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمكن بوجبا من صنع الهدف الوحيد والذي سجله ميسون جرينوود، ليصبح بوجبا أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصنع خمسة أهداف في أول مباراتين.

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وقال بوجبا في تصريحات عقب المباراة لقناة مانشستر يونايتد: "من الجيد دائما أن تحقق رقما قياسيا، ولكنني أفضل الفوز بالدوري دون تحطيم أي أرقام، ما نريده في المرة المقبلة أن يكون لدينا رقم قياسي في الفوز خارج الأرض وعدم التعادل عندما نعرف أنه يمكننا الفوز بالمباراة".

واستمر "اعتقد أننا استحقينا المزيد ولكن علينا أن نظهر المزيد في الملعب، بعد الهدف الذي سجلناه سقطنا قليلا وفقدنا السيطرة على المباراة، لقد فقدنا نقطتين اليوم ولكن الشيء الإيجابي أننا تفادينا الخسارة، ولكننا نعلم أن تلك المباريات يمكن أن تكون مهمة جدا في نهاية الموسم".

وأضاف "أنا بخير وكلنا نتدرب بشكل جيد، عدنا بتركيز كبير كما هو الحال دائما، أريد أن أبذل قصارى جهدي وقلبي لمساعدة زملائي في الفريق، كنت أرغب غب الفوز اليوم، ولذلك أشعر بخيبة الأمل".

وارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الرابعة في الدوري الإنجليزي، بينما حصل ساوثامبتون على النقطة الأولى.

ويلتقي مانشستر يونايتد في المباراة المقبلة مع ولفرهامبتون خارج أرضه يوم الأحد 29 أغسطس.

بينما سيلتقي ساوثامبتون مع نيوكاسل خارج أرضه يوم السبت 28 أغسطس.

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