تشكيل يوفنتوس - بحثا عن الرحيل؟ رونالدو على مقاعد البدلاء وديبالا وموراتا أساسيان

يجلس كريستيانو رونالدو على مقاعد بدلاء يوفنتوس في المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري الإيطالي أمام أودينيزي.

وأعلن ماكس أليجري المدير الفني ليوفنتوس تشكيل الفريق وكانت المفاجأة جلوس رونالدو على مقاعد البدلاء.

ويبدأ يوفنتوس مباراته الافتتاحية في الدوري بالثلاثي ألفارو موراتا وباولو ديبالا وخوان كوادرادو في الهجوم.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن جلوس رونالدو على دكة البدلاء بناء على طلبه.

وأوضح رومانو أن رونالدو يأمل في إيجاد حل في سوق الانتقالات خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن يوفنتوس لم يصله أي عروض حتى الآن.

وجاء تشكيل يوفنتوس أمام أودينيزي كالآتي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت - ليوناردو بونوتشي - أليكس ساندرو

الوسط: أرون رامسي - رودريجو بينتاكور - فيديريكو بيرنارديسكي

الهجوم: كوادرادو - ديبالا - موراتا