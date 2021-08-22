اسكواش - لا يمكنها التوقف عن حصد الألقاب.. نور الشربيني تحقق لقب بريطانيا المفتوحة للمرة الثالثة

واصلت نور الشربيني تألقها وحصدت لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش -أعرق بطولات اللعبة- للمرة الثالثة في تاريخها.

وفازت نور الشربيني على زميلتها نوران جوهر بنتيجة 3-2 في الأشواط رغم معاناتها من الإصابة.

وانطلقت بطولة بريطانيا المفتوحة للسيدات في عام 1922 أي قبل انطلاق بطولة العالم وفازت مصر باللقب 4 مرات حققت نور الشربيني منهم ثلاثة ألقاب.

وسبق لنور الشربيني حصد اللقب عامي 2016 و2018 لتحقق هذا العام النسخة الثالثة في تاريخها.

وخسرت نور الشربيني الشوط الأول بنتيجة 9-11 قبل أن تعادل النتيجة سريعا 13-11، لكن عادت نوران بقوة وفازت بالشوط الثالث 11-5.

وفي الشوط الرابع نجحت الشربيني في الفوز بنتيجة 11-7 وحسمت الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 11-2 في مباراة استغرقت أكثر من ساعة.

تعتبر نور الشربيني أكثر لاعبة مصرية تصدرا للتصنيف العالمي بـ41 شهرا حتى الآن ورابع أكثر لاعبة في العالم تصدرا.

وحققت نور الشربيني لقبها رقم 26 في تاريخها بالبطولات الدولية كأكثر لاعبة مصرية بعدما تخطيت رقم زميلتها رنيم الوليلي صاحبة الـ 24 لقبا.