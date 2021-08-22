اسكواش - لا يمكنها التوقف عن حصد الألقاب.. نور الشربيني تحقق لقب بريطانيا المفتوحة للمرة الثالثة

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 17:28

كتب : محمد سمير

نور الشربيني - اسكواش

واصلت نور الشربيني تألقها وحصدت لقب بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش -أعرق بطولات اللعبة- للمرة الثالثة في تاريخها.

وفازت نور الشربيني على زميلتها نوران جوهر بنتيجة 3-2 في الأشواط رغم معاناتها من الإصابة.

وانطلقت بطولة بريطانيا المفتوحة للسيدات في عام 1922 أي قبل انطلاق بطولة العالم وفازت مصر باللقب 4 مرات حققت نور الشربيني منهم ثلاثة ألقاب.

أخبار متعلقة
اسكواش - علي فرج ونور الشربيني يتوجان بلقب بطولة العالم اسكواش - هانيا الحمامي تنضم إلى وادي دجلة وتشارك ببطولة العالم اسكواش - نور الشربيني على القمة للشهر 40 وتعادل إنجاز جيرالد.. وتقدم مصطفى عسل اسكواش - مصطفى عسل ونوران جوهر يتوجان بلقب السلسلة الختامية لأول مرة

وسبق لنور الشربيني حصد اللقب عامي 2016 و2018 لتحقق هذا العام النسخة الثالثة في تاريخها.

وخسرت نور الشربيني الشوط الأول بنتيجة 9-11 قبل أن تعادل النتيجة سريعا 13-11، لكن عادت نوران بقوة وفازت بالشوط الثالث 11-5.

وفي الشوط الرابع نجحت الشربيني في الفوز بنتيجة 11-7 وحسمت الشوط الخامس والفاصل بنتيجة 11-2 في مباراة استغرقت أكثر من ساعة.

تعتبر نور الشربيني أكثر لاعبة مصرية تصدرا للتصنيف العالمي بـ41 شهرا حتى الآن ورابع أكثر لاعبة في العالم تصدرا.

وحققت نور الشربيني لقبها رقم 26 في تاريخها بالبطولات الدولية كأكثر لاعبة مصرية بعدما تخطيت رقم زميلتها رنيم الوليلي صاحبة الـ 24 لقبا.

اسكواش نور الشربيني بريطانيا المفتوحة نوران جوهر
نرشح لكم
أخر الأخبار
نيدفيد: رونالدو بديل؟ يجب ألا أن نخلق قصص غير موجودة 7 دقيقة | أوروبا
تشيزني يفسد التقدم بثنائية.. أودينيزي يخطف التعادل من يوفنتوس في افتتاحية الدوري 12 دقيقة | الدوري الإيطالي
المصري ينتظر الموافقات الأمنية لملعبي الإسكندرية والسويس لمباريات الكونفدرالية 16 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - غياب جنش.. وظهور كل النجوم أمام الإنتاج الحربي 23 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الجونة لـ في الجول: قد يتعذر نقل مباراتنا أمام الأهلي وننتظر حلا من الشركة الراعية 47 دقيقة | الدوري المصري
سانتو: سعيد بعودة كين.. ولا أعلم موقف مشاركته في دوري المؤتمر‎‎ الأوروبي ساعة | الدوري الإنجليزي
جنابري يحبط ربع ساعة مجنونة.. بايرن يستفيق ويحقق انتصاره الأول في الدوري الألماني ساعة | الدوري الألماني
في ليلة عودة لوكاكو.. تشيلسي يضرب أرسنال بثناية ويتقاسم الصدارة مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 في الجول يكشف.. من هو أحمد غريب الذي ضمه موسيماني لقائمة الأهلي الإفريقية 3 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 4 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها
قد ينال إعجابك