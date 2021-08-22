وكيل أموتو لـ في الجول: اللاعب خارج حسابات المصري.. ولديه عدة عروض مصرية وخارجية

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 17:21

كتب : أيمن عيد

أوستين أموتو يحتفل بهدف المصري الأول في الإنتاج الحربي

أصبح أوستن أموتو مهاجم المصري خارج حسابات الفريق البورسعيدي في الموسم المقبل بعدما قرر علي ماهر المدير الفني عدم الاعتماد عليه.

أوستين أموتو

النادي : المصري

المصري

وقال حسام صديق وكيل اللاعب لـFilGoal.com: "الجهاز الفني بقيادة علي ماهر أخبر أموتو أنه لا يرغب في استمراره مع الفريق وذلك لعدم امتلاكه للروح القتالية في الملعب".

وأضاف "أموتو لاعب ملتزم ويؤدي دوره بشكل محترف وكان يرغب في التجديد مع النادي المصري نظرا لارتباطه بأجواء الفريق والمعاملة الطيبة التي وجدها من الجماهير والإدارة".

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وكشف "لدينا عدة عروض شفهية من الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا ونعمل على تسويق اللاعب خارجيا في حال عدم التوصل لاتفاق مع أحد الأندية المحلية".

وأتم تصريحاته "أموتو يتبقى في تعاقده مع المصري 6 أشهر واللاعب يتواجد حاليا في بورسعيد حتى نهاية الموسم بشكل رسمي، بعدها سيتم الإعلان عن وجهته المقبلة".

المهاجم النيجيري انضم لصفوف المصري في عام 2019.

ولعب أموتو البالغ من العمر 28 عاما مع الفريق البورسعيدي 27 مباراة خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 7 أهداف وصنع هدفين.

المصري أوستن أموتو الدوري المصري
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