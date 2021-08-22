البدري ينتظر سلامة كل لاعبيه قبل إعلان قائمة مباراتي تصفيات المونديال

الأحد، 22 أغسطس 2021 - 16:08

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة كينيا

ينتظر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر سلامة كل العناصر التي يتابعها قبل الإعلان عن قائمة الفريق التي تخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل.

سيلعب الفراعنة ضد أنجولا في الجولة الافتتاحية لتصفيات المونديال بالقاهرة في الأول من سبتمبر، قبل ملاقاة الجابون في ليبرفيل يوم 5 من الشهر نفسه ضمن الجولة الثانية.

وأفاد اتحاد الكرة المصري عبر موقعه بأن البدري عقد اجتماعا اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية مع جهازه المعاون لمناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب خلال الفترة من 28 أغسطس وحتي 8 سبتمبر.

أخبار متعلقة
جهاد جريشة يعلن عبر في الجول اعتزال التحكيم "راض بمسيرة محترمة قدمتها" دروجبا يوجه رسالة لـ صلاح وماني مع اقترابهما من تحطيم رقمه القياسي تقييم صلاح أمام بيرنلي من الصحف الإنجليزية احتاج 5 دقائق فقط.. أحمد ياسر ريان يسجل في انتصار ألتاي برباعية

وحضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الجهاز الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

وحرص الجهاز الفني على مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال المدة المتبقية من عمر مسابقة الدوري قبل الإعلان علي القائمة المحلية للتأكد من سلامة الجميع.

ناقش الجهاز الفني كافه الأمور المتعلقة باختيارات اللاعبين وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية وأيضا تنظيم البرنامج التدريبي واستعراض كل الحالات المتفاوتة والمختلفة لبعض العناصر المرشحة للدخول في قائمة الإختيارات لمحاولة التعامل معها.

قبل أيام، أعلن حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل نهاية هذا الشهر.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس)، مصطفي محمد (جالاتاسراي)، وأحمد حجازي (اتحاد جده).

منتخب مصر حسام البدري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الصفقة الثالثة.. فاركو يتعاقد مع النيجيري سوكاري دقيقة | الدوري المصري
4 إصابات بالغة في حادث فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق دقيقة | رياضات أخرى
مصيلحي يزور مؤمن زكريا 18 دقيقة | الدوري المصري
رومينيجيه: رونالدو؟ نحتاج إلى تدخل الاتحاد الأوروبي 22 دقيقة | أوروبا
الإسماعيلي يضمن البقاء في الدوري بتعادل سلبي مع طلائع الجيش 33 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - المصري (0) - (1) إنبي.. جووول أول 59 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد على مقاعد البدلاء ضد هاتياسبور ساعة | أوروبا
تقارير: ليفربول وتوتنام يتنافسان على تراوري.. وتأثير صفقة كين ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمم إفريقيا 2021 – مجموعة متوازنة لـ مصر 2 إميان لـ في الجول: ما يحدث عار.. تعاملنا مع أفضل ناد وأسوأ اتحاد كرة في إفريقيا 3 ليفربول بدون صلاح ومشكلة في الدوري الإنجليزي بسبب فيفا.. كيف بدأت الأزمة وإمكانية حلها 4 إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم
قد ينال إعجابك