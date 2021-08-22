البدري ينتظر سلامة كل لاعبيه قبل إعلان قائمة مباراتي تصفيات المونديال

ينتظر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر سلامة كل العناصر التي يتابعها قبل الإعلان عن قائمة الفريق التي تخوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل.

سيلعب الفراعنة ضد أنجولا في الجولة الافتتاحية لتصفيات المونديال بالقاهرة في الأول من سبتمبر، قبل ملاقاة الجابون في ليبرفيل يوم 5 من الشهر نفسه ضمن الجولة الثانية.

وأفاد اتحاد الكرة المصري عبر موقعه بأن البدري عقد اجتماعا اليوم بمقر اتحاد الكرة بالجبلاية مع جهازه المعاون لمناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر المنتخب خلال الفترة من 28 أغسطس وحتي 8 سبتمبر.

وحضر الاجتماع محمد بركات مدير المنتخب وأعضاء الجهاز الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر وأنيس الشعلالي.

وحرص الجهاز الفني على مواصلة متابعة كل اللاعبين خلال المدة المتبقية من عمر مسابقة الدوري قبل الإعلان علي القائمة المحلية للتأكد من سلامة الجميع.

ناقش الجهاز الفني كافه الأمور المتعلقة باختيارات اللاعبين وفقا لمتطلبات المرحلة الحالية وأيضا تنظيم البرنامج التدريبي واستعراض كل الحالات المتفاوتة والمختلفة لبعض العناصر المرشحة للدخول في قائمة الإختيارات لمحاولة التعامل معها.

قبل أيام، أعلن حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل نهاية هذا الشهر.

وشملت القائمة 5 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال)، أحمد حسن "كوكا" (أولمبياكوس)، مصطفي محمد (جالاتاسراي)، وأحمد حجازي (اتحاد جده).