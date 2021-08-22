أسوان لـ في الجول: بدأنا الاستعداد للدرجة الثانية.. وقعنا مع أكثر من لاعب للعودة سريعا

كشف نادي أسوان بأنه بدأ الاستعداد بالفعل للمشاركة في دوري الدرجة الثانية بالموسم المقبل.

وقال مصطفى أمين المشرف على الكرة بنادي أسوان في تصريحات لـFilGoal.com: "بدأنا الاستعداد لدوري الدرجة الثانية قبل نهاية الدوري الممتاز بجولتين بعد حسم هبوط الفريق للدرجة الثانية".

وأضاف "وقعنا مع أكثر من لاعب قبل هبوطنا رسميا، وخلال الأسبوع الجاري سيتم تحديد مصير اللاعبين الراحلين والمستمرين مع الفريق، كما سيتم تحديد مصير الجهاز الفني الحالي عقب لقاء الأهلي".

مصطفى أمين أكمل "نسعي للتجهيز الجيد من أجل العودة السريعة للدوري الممتاز بعد استمرارنا لمدة موسمين. حققنا المفاجأة في الموسم الماضي وضمنا البقاء ثم هبطنا في الموسم الحالي بسبب ظروف عديدة أهمها ضعف الإمكانيات المادية وقمنا ببيع أكثر بعد نهاية الموسم الماضي".

نادي أسوان بدأ الموسم الحالي مع سامي الشيشيني ثم علاء عبدالعال ثم أحمد بيبو كثالث مدرب للفريق هذا الموسم.

ويستعد أسوان لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يختتم الدوري بمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل.