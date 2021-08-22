تقارير: سباليتي يرغب في ضم بيانتش لـ نابولي

أشارت تقارير إيطالية إلى أن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، تواصل مع ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة الإسباني من أجل اقناع اللاعب بالانتقال للفريق الإيطالي قبل انتهاء موسم الإنتقالات الصيفية الحالي.

ميراليم بيانيتش النادي : برشلونة نابولي

وذكرت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، أن سباليتي اتصل باللاعب البوسني من أجل الحديث معه، وعن دوره في الفريق الفترة المقبلة إذا أصبح من لاعبيه.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية، أن المدير الفني لنابولي يعلم جيدا أن مستقبل اللاعب حتى الأن غير واضح مع البارسا حيث لا يعتمد المدير الفني الهولندي رونالد كومان على بيانيتش.

وكانت تقارير صحفية إيطالية وإسبانية في وقت سابق، أشارت إلى أن بيانيتش سيعود إلى يوفنتوس مرة أخرى، خاصة مع عودة المدير الفني الإيطالي ماسيمليانو أليجري لقيادة السيدة العجوز، ولكن حتى الأن لم تجرى الأمور بشكل رسمي، حيث يتقاضى اللاعب راتب سنوي يصل إلى 6 مليون يورو وهذا يعتبر عقبه كبيرة خاصة مع كبر عمره.

ويرتبط بيانيتش مع برشلونة بعقد حتى يونيو 2024، لكن الفريق الكتالوني يأمل في التخلص من راتبه هذا الصيف.

ولعب بيانتش صاحب الـ 30 عاما 30 مباراة مع البارسا في جميع المسابقات لم يسجل خلالها أو يصنع أي أهداف مع الفريق الكتالوني.