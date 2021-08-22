جهاد جريشة يعلن عبر في الجول اعتزال التحكيم "راض بمسيرة محترمة قدمتها"

أعلن جهاد جريشة الحكم الدولي المصري اعتزال التحكيم رسميا.

وقال جهاد جريشة في تصريحات لـFilGoal.com: "اتحذت القرار المناسب في التوقيت المناسب كما أعتقد بعد مسيرة محترمة قدمتها. شاركت بجميع المسابقات وراضي عن مسيرتي بجميع المحافل الدولية".

وأضاف "أخطرت اتحاد الكرة بقراري، وراضي عن مسيرتي. كل بداية ولها نهاية لكن الأهم هو اختيار التوقيت المناسب".

FilGoal.com علم في وقت سابق عن رغبة لجنة الحكام في التمديد لـ جهاد جريشة لموسم إضافي، وعن ذلك رد جريشة "وصلت إلى 45 عاما ولم يعد مسموحا لي دخول القائمة الدولية، لذلك فلم أرغب بالاستمرار في اللعب على المستوى المحلي فقط".

واستمر "رأيت أن الاعتزال بالتواجد في مباراة الرجاء واتحاد جدة بنهائي كأس محمد السادس، هو خير اختيار لتوقيت النهاية الجيدة".

وأتم "أتمنى التوفيق للتحكيم المصري خلال الفترة المقبلة، وأن يبقى دائما في أفضل المراتب".

كان جهاد جريشة قد صرح لـFilGoal.com في وقت سابق بأنه قد يعتزل التحكيم بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ45 عاما أدار آخر مباراة محلية له بين الزمالك والإسماعيلي في الجولة الـ30 من الدوري المصري.

وكان جريشة حاضرا كحكم للفيديو في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بين الرجاء واتحاد جدة.

جريشة سبق وتواجد ضمن حكام نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وأدار مباراة إنجلترا وبنما في دور المجموعات، كأول حكم مصري يدير مباريات في كأس العالم منذ مونديال 2006.

جهاد جريشة سبق له إدارة مباريات أيضا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية أعوام 2012، و2013، و2015، و2017، و2019.

الحكم المصري أدار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في أمم إفريقيا 2015، و2019.

وسبق لـ جهاد جريشة أيضا إدارة مباريات في كأس أمم إفريقيا للمحليين في نسختي 2014 و2018.

الدولي منذ 2008، أدار أيضا سابقا، قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2011 بين الوداد وإنيمبا، بجانب ذهاب نهائي البطولة عام 2019 بين الترجي والوداد البيضاوي.